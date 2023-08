Cela est passé inaperçu, mais ce « Pro » est un excellent achat pour seulement 225 euros.

No te faltará de nada con el móvil de realme, es una compra genial por poco más de 200 euros.

El frontal del realme 10 Pro en su versión CocaCola.

Gracias a esta oferta puedes llevarte a casa la versión más potente de uno de los mejores dispositivos que ha presentado realme durante los últimos tiempos. El realme 10 Pro cae en picado, está a tu alcance por solo 225 euros en su versión global más completa, que llega junto a 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento.

El smartphone chino se vende por casi 280 euros en tiendas como Powerplanet, pero siempre en versiones inferiores. Es muy complicado encontrar el modelo tope de gama y mas aún por un precio como este. Te contamos todo lo que ganas con el realme 10 Pro, un móvil que ha pasado algo desapercibido pero que tiene mucho que ofrecer.

realme 10 Pro (256 GB)

Compra el móvil de realme al mejor precio

Qualcomm Snapdragon 695

12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna

Écran IPS de 6,72″ Full HD+ y 120 Hz

2 cámaras traseras

Batería de 5.000 mAh con carga rápida a 65W

5G y jack para auriculares

No tienes que pagar una barbaridad para llevar en el bolsillo un smartphone que rinda bien en el día a día. Con este realme podrás estar más que contento, su procesador es el Qualcomm Snapdragon 695, que trabaja realmente bien y se encargará de que todo funcione a la perfección. Además, gracias a su inmenso almacenamiento no tendrás que preocuparte por nada.

En su frontal vive una pantalla que no te decepcionará. El realme 10 Pro cuenta con un panel IPS de 6,72 pulgadas, con resolución Full HD+ y 120 Hz de refresco. No sólo se mueve con suma fluidez, sino que se ve realmente bien. Es un panel de muchísimo nivel.

También podrás sacar al artista que llevas dentro con su doble cámara trasera. Nos encontramos con un sensor principal de 108 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. Por otro lado, en su frontal, una cámara de 16 megapíxeles para tus selfies, TikTok o lo que se te ocurra.

realme 10 Pro (256 GB)

No hay mucho más que añadir, tienes la oportunidad de hacerte con un buen realme en su versión más potente por uno de los precios más bajos que hemos visto nunca. Si te interesa no le des muchas vueltas, las ofertas de AliExpress son muy volátiles y podría desaparecer en cualquier momento.

Ne manquez de rien avec le téléphone portable de realme, c’est un achat génial pour un peu plus de 200 euros.

L’avant du realme 10 Pro dans sa version CocaCola.

Grâce à cette offre, vous pouvez ramener à la maison la version la plus puissante des meilleurs appareils que realme a présentés ces derniers temps. Le realme 10 Pro chute en flèche, il est à votre portée pour seulement 225 euros dans sa version mondiale la plus complète, qui est livrée avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le smartphone chinois est vendu près de 280 euros dans des stores comme Powerplanet, mais toujours dans des versions inférieures. Il est très difficile de trouver le modèle haut de gamme et encore plus à un prix comme celui-ci. Nous vous expliquons tout ce que vous gagnez avec le realme 10 Pro, un téléphone portable qui est passé quelque peu inaperçu mais qui a beaucoup à offrir.

realme 10 Pro (256 Go)

Achetez le téléphone portable de realme au meilleur prix

Qualcomm Snapdragon 695

12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Écran IPS de 6,72″ Full HD+ et 120 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 65W

5G et prise jack pour les écouteurs

Vous n’avez pas à payer une fortune pour avoir un smartphone performant au quotidien. Avec ce realme, vous serez plus que satisfait, son processeur est le Qualcomm Snapdragon 695, qui fonctionne vraiment bien et veillera à ce que tout fonctionne parfaitement. De plus, grâce à sa capacité de stockage immense, vous n’aurez plus à vous soucier de rien.

Sur son devant vit un écran qui ne vous décevra pas. Le realme 10 Pro est doté d’un écran IPS de 6,72 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Non seulement il est très fluide, mais il offre également une excellente qualité d’image. C’est un écran de très haut niveau.

Vous pourrez également libérer l’artiste qui est en vous avec son double appareil photo arrière. Nous trouvons un capteur principal de 108 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. D’autre part, à l’avant, un appareil photo de 16 mégapixels pour vos selfies, TikTok ou tout ce qui vous vient à l’esprit.

realme 10 Pro (256 Go)

Il n’y a pas grand-chose d’autre à ajouter, vous avez l’opportunité d’obtenir un bon realme dans sa version la plus puissante pour l’un des prix les plus bas que nous ayons jamais vus. Si cela vous intéresse, ne vous attardez pas, les offres d’AliExpress sont très volatiles et pourraient disparaître à tout moment.

