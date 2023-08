Promotion Folle: Smartphone haut de gamme premium avec 256 Go et charge à 80W

Ce spectaculaire terminal Android est mis à jour, avec un CPU brutal et un écran qui enchante.

L’OPPO Find X5 est doté d’un appareil photo exceptionnel, d’un magnifique écran et d’une des charges les plus rapides de l’année.

Vous avez besoin d’un téléphone haut de gamme premium, mais vous n’avez pas 1000 euros en trop? Ne vous inquiétez pas, il suffit de jeter un coup d’œil à l’année 2022 pour trouver de superbes bijoux soldés. C’est le cas aujourd’hui de l’OPPO Find X5 5G que vous pouvez obtenir sur Amazon pour seulement 489 euros, ou bien pour 498 euros sur PcComponentes. Si je vous dis que c’est un téléphone qui coûtait initialement 999 euros, que pensez-vous de cette offre?

Nous avons pu analyser l’OPPO Find X5 à l’époque et nous n’avons que de bonnes choses à dire sur le terminal haut de gamme d’OPPO. Ce smartphone se démarque à bien des égards, car ce fabricant est le best-seller en Chine et le restera malgré HUAWEI et compagnie. Il présente l’un des meilleurs appareils photo Android, a un design très premium et son écran améliore tout ce que vous visualisez dessus.

Obtenez un bon téléphone haut de gamme premium pour la moitié de son prix initial

Personne ne misait sur la grande montée en puissance de la marque OPPO sur notre territoire européen il y a peu de temps. Cependant, elle est en train de se confirmer comme, pour l’instant, le quatrième qui vend le plus d’unités chaque année derrière Samsung, Apple et Xiaomi. L’OPPO Find X5 5G est un terminal cher à l’origine, mais vous pouvez maintenant profiter de ce super prix sur Amazon que nous vous proposons sur un plateau.

Tout d’abord, il s’agit d’un smartphone haut de gamme construit en verre avec une épaisseur de 8,7 mm et un poids de 196 grammes. Il dispose d’un superbe écran Amoled de 6,55″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité maximale atteint 1300 nits de crête, il a du verre incurvé sur les bords, il est protégé par Gorilla Glass Victus et son capteur d’empreintes digitales à l’écran est extrêmement rapide.

Le cœur de ce téléphone OPPO est le tout-puissant Snapdragon 888 de Qualcomm, un processeur très utilisé avec une taille de 5 nm et une vitesse de 2,84 GHz. Il est associé à 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et au GPU Adreno 660. Ses performances sont parmi les meilleures que vous verrez dans le haut de gamme, dépassant les 820 000 points dans le test Antutu.

Son appareil photo mérite une mention spéciale. Il dispose d’un triple appareil photo arrière avec stabilisateur optique de l’image. Il est composé d’un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP f/1.8, d’un ultra grand-angle + macro Sony IMX766 de 50 MP et d’un téléobjectif Samsung de 13 MP avec un zoom optique 2x et un zoom numérique 20x. Il a obtenu 114 points dans le test de DxOMark, ce qui le place dans une bonne position. Son objectif avant est un Sony IMX615 de 32 MP qui fait un travail spectaculaire en photo et en vidéo.

Nous ne pouvons pas oublier sa batterie de 4800 mAh capable de nous offrir 2 journées complètes d’autonomie. Le meilleur, c’est que sa charge rapide de 80W par câble nous rendra le terminal opérationnel en moins de 30 minutes. Nous avons également une charge sans fil de 30W et une charge inversée de 10W. Enfin, sa connectivité est la même que celle de tous les haut de gamme : 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS et double SIM.

