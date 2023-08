Google Docs ajoutera l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs : la signature électronique arrivera bientôt

Un pas ferme de la part de Google.

La signature numérique arrivant sur Google Docs sera un bond qualitatif à grande échelle pour des millions d’utilisateurs dans le monde

Google Docs, ou Documents Google, cette section bien connue de Gmail qui nous permet d’interagir avec des documents écrits, est sur le point de recevoir l’une de ses plus grandes évolutions. Google, conscient des besoins croissants des utilisateurs, prépare un outil qui permettra de signer numériquement tous types de documents, sans avoir recours à des services tiers.

La signature numérique, cet ennemi ancien

De nombreux utilisateurs ont dû passer par de nombreux maux de tête lorsqu’il s’agissait de réaliser des signatures numériques en raison du manque d’outils accessibles pour tout utilisateur de base. Il est vrai qu’il existe actuellement des outils de signature numérique très utiles, mais cette avancée de Google pourrait nous faire gagner beaucoup de temps dans les démarches légales, telles que la signature de contrats de travail, d’accords de collaboration, de matricules, ou toute autre formalité nécessitant une signature.

Comme l’explique Google dans son blog, cette nouvelle amélioration répond au besoin d’aider surtout dans les espaces de travail individuels. À une époque où le télétravail est plus visible, ou les travailleurs indépendants cherchent à mener leurs démarches intégralement numériques, cette nouveauté permettra de collaborer sur des documents, de demander des signatures, d’ajouter des champs de signature dans les documents, de surveiller la progression du document, d’enregistrer des copies et bien sûr de signer.

Faire signer des documents en physique est une pratique qui perd de plus en plus d’importance face à la signature numérique

Plus d’améliorations de productivité chez Google

La signature numérique n’est pas la seule nouveauté que l’entreprise va déployer dans son espace de travail. En effet, elle s’efforce également d’améliorer les étiquettes pour les campagnes commerciales, de faciliter l’enregistrement de rendez-vous pour les horaires des entreprises et de renforcer les fonctionnalités de Google Meet, en améliorant le système de présentation et en développant les arrière-plans numériques générés par le système.

Dans le domaine de la productivité et des espaces de travail, Google est l’une des entreprises qui s’efforce le plus de progresser. C’est pourquoi elle effectue souvent des changements dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur et la productivité de toutes les personnes qui utilisent fréquemment ses outils. En réalité, si vous souhaitez améliorer votre productivité avec Gmail, nous donnons ici quelques conseils utiles qui vous aideront à tirer le meilleur parti de l’écosystème de travail de Google.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :