La fonctionnalité « Cronos » pour les titres PS5 révèle de nouveaux détails grâce à une fuite

Cette fonctionnalité, appelée « Cronos », arriverait au cours de cette année fiscale pour les utilisateurs de PS Plus Premium.

Nouveaux détails sur le jeu en streaming de jeux PS5

Ici nous avons déjà parlé de la fonctionnalité très intéressante que Sony prépare pour sa PlayStation 5, une qui s’approcherait du Xbox Cloud Gaming de Microsoft. Exactement, nous parlons de la possibilité de jouer à des titres PS5 via le cloud, quelque chose sur quoi travaille l’entreprise japonaise, qui semble décidée à investir massivement dans ce secteur, un autre exemple en est sa prochaine console portable dédiée au streaming à distance des jeux de la génération de consoles de PlayStation actuelle, Project Q.

Concernant la fonctionnalité attendue qui permettra de jouer à des titres PS5 via le cloud, et qui ne sera disponible que pour les utilisateurs de PS Plus Premium, il convient de mentionner que nous avons récemment appris que certains utilisateurs ont déjà pu la tester lors d’une version bêta fermée, mais il semble qu’il faille encore un peu de temps avant que le reste des mortels puisse profiter de cette fonctionnalité. Quoi qu’il en soit, le média Insider Gaming a pu obtenir plus de détails sur ce projet, qui a reçu le nom de code « Cronos ».

Sony annonce qu’elle proposera bientôt la possibilité de jouer à ses jeux PS5 via le cloud sur PS5

Comme nous l’avons mentionné, Insider Gaming, plus précisément l’illustre insider et journaliste Tom Henderson, a obtenu plus d’informations sur cette fonctionnalité intéressante, ainsi que sur son nom de code. Les sources du média en question lui auraient indiqué que Sony travaille sur cette fonctionnalité depuis environ 5 ans dans le but de créer une solide expérience de streaming via le jeu en streaming. Apparemment, la raison pour laquelle ce travail a duré 5 ans est la complexité que présente le SSD lors de son intégration à l’infrastructure de jeu en streaming.

Pour contrer ces complications, selon le journaliste mentionné, la société nipponne aurait « conçu une nouvelle solution de stockage en réseau entièrement nouvelle basée sur PCIe (NTB) qui tire parti de NTB et des coprocesseurs E/S de la PS5« . Ainsi, Sony aurait réussi à héberger un serveur de stockage capable de lire jusqu’à 5 Go/s avec une latence <1 ms, selon ce qui est partagé par Insider Gaming. De plus, ils auraient indiqué qu’ils utiliseront jusqu’à 28 centres de données répartis sur une superficie de 15 mètres pour utiliser le jeu en streaming sur PlayStation 5. Des détails trop techniques ? Peut-être, mais ce n’est pas la seule chose rapportée dans cette fuite.

Le jeu en streaming pour les jeux PS5 arriverait bientôt, mais peut-être pas aussi rapidement que beaucoup ne l’espèrent. Le média qui a publié ces détails affirme que cette fonctionnalité arriverait sur la console de Sony au cours de l’année fiscale actuelle (qui va d’avril 2023 à mars 2024), ce qui laisse une fenêtre de lancement assez large à ce jour. Nous n’avons plus qu’à attendre d’autres nouveautés sur ce service.

