Ce canon veut tirer des vaisseaux dans l’espace pour moins cher qu’un menu McDonald’s.

Il est basé sur une série de recherches menées par l’Allemagne nazie.

Le canon est assez encombrant et serait incroyablement grand

La technologie spatiale cherche toujours à se réinventer. Il existe des IA à la recherche de vie extraterrestre tandis que d’autres sont en course pour créer leur propre IA générative, mais on continue de chercher des moyens de voyager dans l’espace de manière sûre et économique. C’est le plan de « Longshot », une entreprise américaine qui prévoit de nous envoyer dans l’espace… par des tirs de canon !

Cette histoire a tout : des aventures spatiales, une technologie avancée et même Hitler y fait une apparition, ce qui la rend à mi-chemin entre l’hilarant et l’atteignable. Cependant, l’idée a beaucoup de sens, ce que nous allons essayer d’expliquer dans les lignes suivantes.

Voici Longshot, l’idée folle pour envoyer des vaisseaux spatiaux à moindre coût

« Écoutez, imbéciles » – Mike Grace

Ainsi a commencé son discours Mike Graces le mois dernier à l’Atelier Spatial de l’Institut Foresight aux États-Unis. L’idée était d’attirer l’attention du public et elle l’a très bien fait. Son idée : construire un gigantesque canon cinétique capable d’envoyer des charges dans l’espace et qui est basé sur des projets inachevés du XIXe siècle et de fusées à réaction de l’Allemagne nazie comme la V-2 et la V-3.

Pour ne pas détruire le canon, les charges sont envoyées par étapes, en commençant par de très petites charges explosives, puis en ajoutant des charges plus lourdes jusqu’à ce que l’objet lancé atteigne suffisamment de vitesse pour atteindre sa cible. En principe, il est capable de lancer des objets à plus de 37 000 kilomètres par heure, c’est-à-dire des vitesses de Mach 30, comme l’affirment El Confidencial et le site web même de Longshot.

Le principal problème est que le canon est très horizontal et a une taille absolument gigantesque. Il est si énorme qu’il couvrirait une distance de 10 kilomètres. Un chiffre incroyablement imposant mais qui a plus de sens que d’autres projets de cette taille mais qui sont plus verticaux.

Le fonctionnement de ce canon est très simple car il utilise la logique qui sert depuis le XIVe siècle aux canons. Dans ce cas, la construction est un énorme monolithe de béton et d’acier. La charge est stockée dans un projectile et placée dans la chambre. Une fois le canon scellé, il est chargé et tiré. En principe, il n’y a aucune difficulté majeure. Cependant, il ne pourrait transporter que des charges, car les êtres humains seraient déchiquetés par les pressions extrêmement élevées causées par l’explosion.

Tout cela serait à un prix vraiment bon marché. Ce n’est pas accessible à toutes les bourses, mais il est certain que pour toute entreprise travaillant dans l’espace, ces prix sont pratiquement des broutilles. Ainsi, il coûterait 10 euros par kilogramme. Les charges, évidemment, ne pèsent pas un kilo, donc ce serait beaucoup plus cher, mais si vous voulez envoyer un kilo dans l’espace, cela vous reviendrait moins cher qu’un menu de fast-food.

Cependant, tout est encore en phase de tests et il est trop tôt pour dire si cela fonctionne vraiment ou non. Pour l’instant, il semble que cela soit pris au sérieux et qu’il y ait déjà des plans pour mener le projet à bien. Le problème doit être de trouver un endroit pour installer cette technologie de 10 kilomètres de long. Il est vrai que cela semble assez inapplicable.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :