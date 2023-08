Nokia ramène l’un de ses téléphones les plus emblématiques : c’est maintenant un téléphone portable-MP3 avec une autonomie d’un mois

Le Nokia 130M est robuste, capable de fonctionner comme une radio et a une autonomie de plus de 30 jours.

Le Nokia 130M est disponible en 3 designs

Nokia a ressuscité ses mythiques téléphones capables de casser une dalle en tombant par terre. La multinationale relancera une version du Nokia 130M. Il s’agit d’un dispositif à l’ancienne, capable de fonctionner jusqu’à 30 jours sans se recharger, extrêmement résistant et pouvant fonctionner comme un MP3 ou une radio.

Tout d’abord, il faut préciser qu’il ne s’agit pas d’un smartphone. Il n’a pas de système Android ni iOS, mais son propre système, une mise à jour des systèmes du début des années 2010. Ces téléphones de ce style sont appelés « téléphones bêtes » ou feature phones, car ils ne sont pas des smartphones. Bien qu’ils semblent dépassés, ils remplissent une fonction.

C’est une fusion de téléphone portable, de radio et de MP3

Alors, s’il n’a pas WhatsApp et n’a pas les fonctionnalités des téléphones portables actuels, à quoi sert-il ? Il est destiné à ceux qui en ont besoin pour l’essentiel, appeler et écouter de la musique, ou à ceux qui souhaitent un deuxième appareil pour les urgences. Et la marque d’origine finlandaise l’a testé lors de tests de dommages, les a réussis grâce à sa résistance exceptionnelle.

Malgré cela, il ne s’agit pas seulement d’un téléphone capable de résister aux chocs, c’est aussi un lecteur de musique complet et une radio. Le « M » de son nom fait référence à « Music », il peut donc lire de la musique au format MP3. Non seulement il intègre une prise casque jack 3,5 mm, mais il possède également un haut-parleur puissant pour écouter de la musique à volume élevé. Un autre aspect musical à souligner est qu’il est compatible avec les radios FM.

Les chansons peuvent être stockées sur des cartes MicroSD jusqu’à 32 Go. Cet espace peut sembler ridicule à l’heure actuelle, mais il permet de contenir des milliers de chansons.

Enfin, son écran appartient également à une époque antérieure aux smartphones. Sa taille est de 2,4 pouces, tandis que sa résolution est de 240 x 320 pixels. Ce sont des chiffres bas, mais comme il n’a pas non plus la capacité de WhatsApp ou de lire Netflix ou d’autres applications actuelles, l’absence d’un écran supérieur ne nous manquera pas. En réalité, il est livré avec les applications nécessaires préinstallées.

Pour le moment, sa sortie en Inde a été confirmée. Nokia n’a pas révélé s’il arrivera en Europe et dans le reste du monde. Cela dépendra sans doute du succès qu’il obtient dans le pays asiatique. Ce qu’il a révélé, c’est son prix sur son marché intérieur : environ 20€ ou 22€, selon le modèle choisi. Il y en a 3 disponibles : couleur or, couleur violette et couleur noire.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :