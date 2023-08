Elon Musk soutient une alternative « bonne idée » aux combats en cage avec Zuckerberg

Elon Musk, le PDG de Tesla et X, a récemment défié Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, à un combat en cage sur les réseaux sociaux. L’idée de cette confrontation physique a été lancée dans une série de messages viraux publiés sur leurs plateformes de médias sociaux respectives. L’échange a été initié par le tweet de Musk sur le fait que Meta se préparait à lancer un nouveau concurrent de Twitter appelé Threads. Cependant, Musk envisage maintenant la suggestion d’avoir plutôt un débat « noble » avec Zuckerberg. Dans cet article, nous explorerons les raisons derrière le changement de test de Musk et ce qu’un débat « noble » entre les deux géants de la technologie pourrait impliquer.

Elon Musk Vs Mark Zuckerberg – Pourquoi un débat « noble » ?

Le changement de test d’Elon Musk est intervenu après que Chris Anderson, curateur de TED, ait suggéré d’avoir un débat avec Mark au lieu d’un combat en cage. Musk a répondu à la suggestion d’Anderson en disant que cela « semblait être une bonne idée ». Alors que l’idée d’un combat en cage entre les deux PDG pouvait être divertissante pour certains, elle aurait également pu être perçue comme non professionnelle et potentiellement préjudiciable à la réputation de leurs marques respectives. Un débat, en revanche, pourrait être une manière plus productive et informative pour les deux hommes de discuter de leurs différences et de leurs idées.

Chris a déclaré dans un tweet

“Zuck contre Musk. Voici une meilleure idée : un débat en cage « Comment construire un avenir incroyable ». Pas de retenue. Sauf des prises réelles. Modérateur(s) : @tferriss, @joerogan, @megynkelly, @amolrajan, @lexfridman, @kwelkernbc, @karaswisher, @johndonvan, + moi ?! Diffusion en direct sur X et Instagram. Ce pourrait être le débat le plus regardé de l’histoire. Le superpouvoir de l’humanité : la vision plutôt que la violence. N’est-ce pas ?”

En réponse au tweet, Musk a tweeté

“Cela semble également être une bonne idée. C’est vraiment se battre (je crois) comme un noble sport. Nous espérons aussi, avec humilité, exprimer notre admiration pour ceux qui se sont battus auparavant pour des causes nobles.”

Que pourrait impliquer un débat « noble » ?

Un débat « noble » entre Musk et Zuckerberg pourrait couvrir un large éventail de sujets, des produits et services de leurs entreprises respectives à leurs visions de l’avenir de la technologie. Musk et Zuckerberg sont depuis longtemps en concurrence dans l’industrie technologique, et un débat pourrait leur offrir une plateforme pour discuter de leurs différences et éventuellement trouver un terrain d’entente.

Un sujet potentiel de débat pourrait être le rôle de l’intelligence artificielle (IA) dans la société. Musk s’est exprimé publiquement sur ses inquiétudes concernant les dangers potentiels de l’IA. Zuckerberg, de son côté, s’est montré plus optimiste quant à ses avantages potentiels. Un débat entre les deux sur ce sujet pourrait fournir des informations précieuses sur l’avenir de l’IA et son impact sur la société.

Un autre sujet potentiel pour le débat pourrait être l’avenir de l’exploration spatiale. L’entreprise de Musk, SpaceX, est en première ligne de l’exploration spatiale ces dernières années. Cependant, Meta de Zuckerberg s’est davantage concentrée sur la réalité virtuelle et les médias sociaux. Un débat entre les deux sur ce sujet pourrait fournir des informations précieuses sur l’avenir de l’exploration spatiale. Il éclairera également son impact potentiel sur la société.

