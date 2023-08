Xiaomi Watch S1 Active vs Xiaomi Mi Watch : en quoi se différencient-ils et lequel choisir selon vos besoins

Xiaomi a récemment renouvelé son catalogue de smartwatches avec l’arrivée de la Xiaomi Watch S1 et de la Xiaomi Watch S1 Active, ce dernier étant le successeur du populaire Xiaomi Mi Watch qui a tant apporté à la marque depuis son lancement l’année dernière.

C’est pourquoi, dans cet article, nous allons vous expliquer ce qui a changé dans cette nouvelle génération pour que vous sachiez si cela vaut la peine d’acheter la nouvelle Xiaomi Watch S1 Active par rapport au modèle que nous connaissions jusqu’à présent, en analysant les modifications au niveau du design ainsi que les nouveautés au niveau des fonctionnalités que nous trouvons dans cette nouvelle montre.

Xiaomi Watch S1 Active et Xiaomi Mi Watch, comparaison des caractéristiques

XIAOMI WATCH S1 ACTIVE XIAOMI MI WATCH DIMENSIONS ET POIDS 46,5 x 47,3 x 11 mm

36,3 grammes 45,9 x 53,35 x 11,8 mm

32 grammes ÉCRAN AMOLED 1,43 pouces

466 x 466 pixels AMOLED 1,39 pouces AMOLED

454 x 454 pixels BATTERIE 470 mAh

Durée typique de 12 jours 420 mAh

Durée typique de 16 jours RÉSISTANCE 5 ATM 5 ATM CAPTEURS Capteur cardiaque

Accéléromètre

Gyroscope

Capteur magnétique

Baromètre

Lumière ambiante

Mesure de la SpO2

GPS à double bande

Suivi du sommeil Capteur cardiaque

Accéléromètre

Gyroscope

Capteur magnétique

Baromètre

Lumière ambiante

Mesure de la SpO2

GPS / GLONASS

Suivi du sommeil SPORT Jusqu’à 117 modes sportifs Jusqu’à 117 modes sportifs AUTRES Bluetooth 5.1

Puce NFC pour les paiements mobiles

Compatibilité avec Amazon Alexa

Microphone et haut-parleur pour répondre aux appels

Applications téléchargeables depuis Mi Fitness Compatibilité avec l’application Mi Fitness

Plus de 100 cadrans à choisir PRIX 199,99 euros 109 euros

Xiaomi Reloj S1 Active (Moon White)

Xiaomi Mi Watch Pantalla 1.39″ AMOLED, Medición de Nivel de oxígeno en Sangre, y seguimiendo de 100+ Ejercicios, Color Negro

Un design bien mieux optimisé avec des fonctionnalités absentes sur la Xiaomi Mi Watch

Comme on peut le voir sur les images des deux appareils, tant le S1 Active que le Mi Watch ont un design très similaire entre eux, les deux modèles étant entièrement fabriqués en plastique, la plus grande différence se trouvant dans les boutons latéraux bien mieux intégrés dans le nouveau modèle et un haut-parleur et un micro à l’arrière pour répondre aux appels et interagir avec Alexa sur le S1 Active.

En dehors de cela, les deux montres sont pratiquement identiques, avec un poids à peine quatre grammes plus lourd dans la nouvelle génération et, bien sûr, une meilleure utilisation de l’écran par rapport au corps, dotant le S1 Active d’un écran AMOLED de 1,43 pouces contre 1,39 pouces pour le modèle précédent, même si en pratique, les deux offrent une expérience très similaire.

Où nous devrons vraiment prêter une attention particulière, ce sont les fonctionnalités supplémentaires offertes par la nouvelle génération, permettant non seulement de répondre aux appels depuis la montre ou d’interagir avec l’assistant Alexa, mais également d’inclure même une puce NFC pour effectuer des paiements mobiles sans avoir besoin de notre téléphone ou la possibilité de télécharger des applications depuis l’outil Mi Fitness.

Par conséquent, ce sont là les principales caractéristiques pour lesquelles nous devrons payer cet excédent d’argent pour la nouvelle génération, l’importance particulière étant la possibilité d’effectuer des paiements mobiles depuis la montre, quelque chose que très peu d’entreprises peuvent offrir avec leurs modèles aujourd’hui.

Par ailleurs, les deux modèles offrent pratiquement la même chose : plus de 100 activités sportives pour enregistrer notre activité physique, mêmes capteurs bien que légèrement plus avancés dans le cas du S1 Active, ainsi qu’une batterie qui, bien qu’elle soit nettement supérieure dans le cas de la Mi Watch originale, peut dépasser une semaine d’utilisation sans trop de problèmes pour les deux modèles.

Un prix nettement plus élevé pour le S1 Active, mais avec des fonctionnalités supplémentaires clés

Comme vous pouvez le constater, cette nouvelle génération ne représente pas un bond en avant considérable par rapport à ce que nous avions avec la Xiaomi Mi Watch, mais il est vrai que ces fonctionnalités supplémentaires dont nous avons parlé finissent par être décisives (selon notre point de vue) pour que cela vaille la peine de dépenser un peu plus d’argent.

Et en parlant précisément de cette différence de prix, nous devons prendre en compte que la nouvelle Xiaomi Watch S1 Active peut être obtenue pour un prix officiel de 199,99 euros tandis que, dans le cas de la Mi Watch, il est assez facile de la trouver autour de 100 euros, donc vous devez bien réfléchir si ça vaut la peine de dépenser davantage pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités.

Xiaomi Reloj S1 Active (Moon White)

Xiaomi Mi Watch Pantalla 1.39″ AMOLED, Medición de Nivel de oxígeno en Sangre, y seguimiendo de 100+ Ejercicios, Color Negro

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :