Le nouveau de Xiaomi est une tondeuse à cheveux qui ne coûte même pas 20 euros à la conversion.

L’ancêtre du MIJIA Hair Clipper 2 était déjà une tondeuse compétente, mais celle-ci promet de l’améliorer en tout.

Le MIJIA Hair Clipper 2 pourrait devenir l’une des meilleures tondeuses du marché

Xiaomi a présenté le MIJIA Hair Clipper 2, sa nouvelle tondeuse à cheveux. Il s’agit d’un appareil précis, avec différents styles de coupe automatique et une esthétique sobre. Comme son nom l’indique, c’est la deuxième version du MIJIA Hair Clipper, disponible en France. De plus, elle est très économique, puisque son prix de départ ne dépasse pas les 20 dollars.

La marque chinoise est experte pour lancer des appareils fiables à un prix compétitif, que ce soit des climatiseurs capables de refroidir de grandes zones, des téléphones mobiles qui se faufilent parmi les meilleurs de 2023 ou des tondeuses à cheveux. Ses aspects techniques les plus importants n’ont pas encore été révélés, mais nous vous dévoilerons ceux que nous connaissons.

Elle promet de surpasser son prédécesseur en tout

Elle est équipée d’une tête plus affûtée que son prédécesseur, pour une coupe encore plus précise. Elle était déjà assez compétitive : elle disposait de 19 longueurs de style, 5 styles de coupe et pouvait fonctionner pendant 3 heures avec une seule charge. Elle était également livrée avec 7 accessoires, pour couvrir tous les styles de coupe. Cependant, la nouvelle version cherche à l’améliorer en tout.

Il est probable que le MIJIA Hair Clipper 2 n’ait pas seulement une tête plus affûtée, mais qu’il intègre une tête en obsidienne pour une plus grande efficacité de coupe, ce qui indique que nous devrons passer moins de fois la tondeuse sur une zone. On s’attend également à ce qu’elle soit résistante à l’eau. Nous n’en savons pas plus, mais il est probable qu’elle nous surprenne avec de nouvelles améliorations.

On s’attend à ce que le géant technologique chinois révèle bientôt plus de détails sur sa nouvelle tondeuse à cheveux. Son prix de lancement est de 139 yuans, soit 19 dollars et 17,50 euros. Néanmoins, il est probable que hors de Chine, le prix soit plus élevé en raison de considérations logistiques.

La prévente a débuté aujourd’hui, le 11 août 2023, dans le pays asiatique. Cela indique qu’il est déjà possible de la réserver, mais il est encore impossible de l’acheter immédiatement. La date de sortie à l’étranger est incertaine. Comme c’est souvent le cas avec les produits Xiaomi, de nombreux acheteurs font de la revente pour obtenir le produit hors du pays asiatique rapidement, tout comme avec d’autres produits exclusifs de sites web chinois inconnus dans le reste du monde, tels que YouPin, où sont vendues des pinces anti-brûlures ou des kits d’acupuncture.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :