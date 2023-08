Le Xiaomi Redmi 9A coûte environ 80 euros sur Amazon grâce à cette offre.

Ce terminal a généralement un prix abordable et maintenant, avec cette réduction, il est devenu beaucoup plus abordable.

Le Xiaomi Redmi 9A bénéficie d’une réduction d’environ 50 euros sur son prix sur Amazon

Aujourd’hui, il y a plus d’alternatives que jamais sur le marché des smartphones, car nous pouvons trouver des dispositifs de toutes sortes et de différentes gammes, afin de toucher un plus grand nombre de consommateurs, car nous ne recherchons pas tous la même chose dans ce type de terminaux. Beaucoup de personnes se fichent que leur téléphone ne soit pas dernier cri, du moment qu’il a une bonne autonomie de batterie et une durabilité, et qu’il soit abordable. Si vous êtes de ce type de personnes, ce smartphone Xiaomi pourrait vous intéresser.

Pour être précis, nous avons le Xiaomi Redmi 9A entre les mains, qui est déjà un téléphone assez abordable et qui bénéficie maintenant d’une réduction sur son prix habituel sur Amazon, qui est de 129 euros, le même que vous pouvez trouver sur leur site web officiel. Il est vrai que ce n’est pas l’appareil avec les meilleures performances et caractéristiques de la marque, mais, comme nous l’avons dit, c’est un produit idéal pour ceux qui ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent et qui veulent juste un téléphone pour une utilisation quotidienne.

Xiaomi Redmi 9A

Le Xiaomi Redmi 9A bénéficie d’une réduction de 38% sur Amazon

Ce Xiaomi Redmi A9 bénéficie d’une réduction de 38%, ce qui fait que son prix sur Amazon est de 79,99 euros, soit une réduction d’environ 49 euros, ce qui est plutôt pas mal. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes client Amazon Prime, vous pouvez profiter de la livraison rapide, en le recevant dès demain si vous l’achetez maintenant, et gratuitement.

Maintenant que nous avons clarifié tout ce qui entoure cette offre, parlons des caractéristiques de ce téléphone Xiaomi, qui dispose d’un écran LCD de 6,53 pouces avec une résolution HD+. À l’intérieur, le Redmi 9A est équipé du processeur MediaTek Helio G25, avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, extensibles avec une carte MicroSD. L’un de ses points forts est son autonomie, avec une batterie de 5 000 mAh, ce qui lui permet d’avoir une durée d’un jour et demi, voire plus.

Xiaomi Redmi 9A

Le Xiaomi Redmi A9 dispose également d’une caméra arrière avec IA équipée d’un capteur de 13 Mp et d’une caméra frontale avec une lentille de 5 Mp. En termes de connexions, il dispose de la 4G, du Bluetooth et du WiFi. Pour finir, sachez que cet appareil, que vous pouvez obtenir sur Amazon au prix de 79,99 euros avec cette offre, est livré avec Android 10 comme système d’exploitation et dispose de la surcouche personnalisée MIUI 12.

