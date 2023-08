Les Samsung Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 battent un record de ventes en Amérique latine.

Les marchés continuent à succomber aux charmes de Samsung.

La nouvelle gamme de téléphones pliables de Samsung connaît un grand succès avant même son lancement.

Samsung connaît un moment très favorable avec sa nouvelle ligne de téléphones pliables, les Samsung Galaxy Z Flip5 et Z Fold5. Après avoir enregistré récemment des records de précommandes en Corée du Sud, ils en font de même en Amérique latine, où ils obtiennent également des résultats jamais vus auparavant pour leur gamme Galaxy Z.

Le créneau devient de moins en moins de créneau

Depuis le site web de Samsung en Amérique latine, il est souligné que ce record de précommandes n’est pas seulement lié au lancement actuel, mais qu’il représente également une augmentation de 60% par rapport aux ventes totales des Z Flip4 et Z Fold4 depuis 2022. Il s’agit donc d’une explosion de popularité pour un segment de plus en plus grand public et moins de niche.

Depuis la présentation des nouveaux modèles pliables lors du Samsung Unpacked le 26 juillet dernier, la fièvre des appareils pliables s’est emparée du marché. Cependant, lors de cette présentation, d’autres appareils intéressants ont été dévoilés, tels que la nouvelle gamme de montres Samsung Galaxy Watch 6 dans la catégorie des portables haut de gamme, ainsi que les nouvelles tablettes de qualité supérieure Samsung Galaxy Tab S9.

La confiance dans les téléphones pliables

Cependant, il existe encore un obstacle qui freine le secteur des téléphones pliables, y compris Samsung. En effet, les téléphones pliables sont relativement nouveaux sur le marché et suscitent donc beaucoup de méfiance quant à leur durabilité et leur fiabilité. Mais même si ces sensations sont présentes, les données sont très différentes, car les téléphones pliables actuels sont globalement très résistants et ont une durée de vie équivalente à celle d’un téléphone non pliable.

En réalité, de nombreux créateurs de contenu numérique ont voulu mettre à l’épreuve la résistance de certains des téléphones pliables actuels sur le marché. Par exemple, un créateur a réalisé des tests de résistance extrême sur le Samsung Galaxy Z Fold5 et les résultats ont été étonnamment positifs. D’autres poussent les pliages de différents téléphones à leurs limites, en atteignant des centaines de milliers de pliages consécutifs, ce qui garantit la fiabilité des écrans d’aujourd’hui.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :