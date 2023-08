Ce Xiaomi 5G a exactement ce dont tu as besoin et coûte déjà moins de 200 euros

Un des meilleurs smartphones Xiaomi de milieu de gamme est en baisse de prix, nous ne l’avions jamais vu si bon marché.

La conception du Xiaomi Redmi Note 12 5G.

Un smartphone bon, beau et pas cher qui répond à tous vos besoins ? Un achat intelligent à moins de 200 euros ? AliExpress vous propose le Xiaomi Redmi Note 12 5G, qui peut être à vous pour seulement 197 euros. Il fait partie des meilleurs smartphones Xiaomi de milieu de gamme, un appareil que vous recevrez chez vous sans frais de livraison.

Le smartphone chinois se vend toujours près de 280 euros dans le store officiel de Xiaomi, grâce à AliExpress vous pouvez bénéficier d’une belle remise. Notre protagoniste a tout ce dont vous avez besoin pour profiter d’une bonne expérience, voici ses principales caractéristiques.

Redmi Note 12 5G

Tout ce que vous obtenez avec le Xiaomi Redmi Note 12 5G

Qualcomm Snapdargon 4 Gen 1

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran de 6,67″ OLED, Full HD+ et 120 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33W

3 caméras

NFC, Jack 3,5 mm et Radio FM

Sur la face avant du smartphone asiatique se trouve un écran que vous apprécierez au quotidien, avec une diagonale de 6,67 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui lui confère une fluidité. Peu importe les tâches que vous effectuez, tout se déplacera très facilement. Cependant, faites attention, vous ne pourrez plus revenir à un écran traditionnel de 60 Hz une fois que vous vous y serez habitué.

Aujourd’hui, il n’est pas nécessaire d’investir dans un smartphone haut de gamme pour obtenir de bonnes caméras, ce Redmi en est un excellent exemple. À l’arrière, il dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un grand angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels pour capturer les moindres détails. Ils fonctionnent bien dans toutes sortes de situations, vous pourrez leur faire confiance.

Sous le capot du smartphone Xiaomi se trouve une batterie 5 000 mAh avec laquelle vous n’aurez pas de problèmes pour tenir toute la journée. C’est un chiffre plus que correct qui vous permettra de ne pas vous soucier, n’ayez pas peur de vous retrouver à cours de batterie. Ce Redmi est également équipé de NFC, d’une prise jack pour les écouteurs et même d’une radio FM.

Redmi Note 12 5G

Vous l’avez vu de vos propres yeux, le smartphone Xiaomi est un achat très intéressant à moins de 200 euros. Et vous avez ici l’opportunité de ramener à la maison un smartphone qui obtient de bonnes notes où c’est nécessaire. Vous ne pouvez pas vous tromper avec ce Redmi.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :