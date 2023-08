Voici mes fonctionnalités iOS 17 préférées jusqu’à présent – et les vôtres ?

J’ai prévu de faire un récapitulatif de mes fonctionnalités iOS 17 préférées depuis un certain temps et j’attendais qu’une grande fonctionnalité fonctionne réellement avant de le faire.

Mais ayant renoncé à cela, j’ai décidé de passer en revue les fonctionnalités iOS 17 qui ont le plus d’attrait pour moi, y compris quelques-unes que je n’ai pas encore pu utiliser…

En grande partie sans encombre

Alors que je ne laisse jamais une version bêta de macOS approcher mon MacBook Pro à moins de 500 pieds, je suis moins lâche avec les versions bêta d’iOS. J’ai commencé à utiliser la version bêta pour développeurs quelques semaines avant la version bêta publique, et je dois dire que tout s’est plutôt bien passé.

Pour moi, la principale raison de ne pas utiliser les versions bêta d’iOS est qu’elles peuvent parfois rendre certaines applications essentielles inutilisables. Avec iOS 16, par exemple, l’une de mes applications bancaires plantait à chaque fois que j’essayais de l’ouvrir, ce qui m’obligeait à tout effacer et à restaurer à partir d’une sauvegarde.

Cette fois-ci, cependant, je n’ai rencontré qu’un seul problème d’application (relativement obscur) : il est impossible d’enregistrer une vidéo au ralenti de plus de quatre minutes dans Filmic Pro ou Filmic Legacy. Si vous choisissez une vitesse d’enregistrement de 50 images par seconde (IPS) et une vitesse de sortie de 24 IPS, et que vous enregistrez pendant environ quatre minutes ou plus, l’application plante pendant le processus de recadrage temporel – et vous perdez l’enregistrement en entier.

C’est quelque chose que j’ai découvert parce que je suis en plein projet vidéo dans lequel j’utilise mon iPhone pour enregistrer des vidéos de danse au ralenti, et cette fonctionnalité est vraiment pratique pour montrer immédiatement aux danseurs à quoi ressemble la vidéo en mode au ralenti. Mais simplement enregistrer à 50 IPS sans recadrage temporel, puis effectuer le recadrage dans Final Cut Pro, est une solution de contournement parfaitement utilisable. (La société me dit qu’elle surveille le problème et le résoudra s’il persiste dans la version bêta finale.)

Donc si c’est le plus gros problème que j’ai trouvé, cela semble être une version bêta sûre !

Voix personnelle

C’est la principale fonctionnalité d’iOS 17 qui est censée fonctionner dans les versions bêta actuelles, mais qui refuse obstinément de le faire pour moi. J’ai terminé les enregistrements, et cela fait plusieurs jours qu’il est bloqué à l’étape « Traitement 0% ».

Il y a eu un bref moment d’excitation lorsque le pourcentage est passé à 1%, mais depuis lors, il alterne entre 0% et 1% en fonction de la direction du vent, sans jamais atteindre les sommets vertigineux de 2%.

Je suis maintenant très proche de supprimer le profil et de recommencer les enregistrements.

Cependant, d’après les démonstrations que j’ai pu voir par des personnes qui ont réussi à le terminer, je pense que c’est sans doute la meilleure fonctionnalité d’iOS 17 – même si nous espérons tous ne jamais avoir à l’utiliser.

Messagerie vocale en direct

Tombant également dans la catégorie « cela semble merveilleux, si seulement je pouvais l’utiliser », il y a la messagerie vocale en direct. J’ai le même numéro de téléphone portable depuis le milieu des années 90, donc aussi prudent que je sois pour ne pas le rendre largement disponible, je reçois suffisamment d’appels indésirables pour ne pas répondre aux appels provenant de numéros inconnus.

Mon message de messagerie vocale sortant demande également aux gens de ne pas me laisser de message vocal, mais de m’envoyer un SMs à la place. Alors, ouais – personne ne tient compte de cela.

Donc l’idée de pouvoir laisser passer un appel vers la messagerie vocale et de voir ensuite le message en train d’être laissé avant de décider de prendre l’appel serait parfait. Malheureusement, cette fonctionnalité n’est pas encore prise en charge par mon opérateur.

Suppression automatique des codes d’authentification à deux facteurs (2FA)

Celui-ci appartient en partie à cette catégorie, car il fonctionne parfois et parfois pas. Mais oui, c’est une excellente idée pour ceux d’entre nous dont les manies – numériques et autres – frôlent le clinique.

Je suis toujours étonné de voir à quelle fréquence la technologie nous oblige à effectuer des tâches répétitives fastidieuses dont elle était censée nous libérer, et éliminer tout cela est un exemple évident. Enfin, l’automatiser est une très bonne fonctionnalité – quand ça marche.

Prise en charge des codes de passe

C’est une caractéristique énorme pour moi. Je soutiens depuis des années que les mots de passe sont horribles, et les codes de passe sont une excellente solution.

Demandes enchaînées à Siri

En parlant de choses que je demande depuis des années, Siri a enfin une compréhension contextuelle ! Je ne sais pas pourquoi cela a pris autant de temps, mais nous pouvons enfin avoir une « conversation » sensée avec Siri.

Auparavant, si vous demandiez « Quelle heure est-il à San Francisco ? » suivi de « Et quel temps fait-il là-bas ? », Siri n’aurait aucune idée de ce que vous demandez. Maintenant, enfin, vous pouvez poser ces mêmes questions et Siri est capable d’y répondre.

Elle a encore trop souvent recours à « Voici ce que j’ai trouvé sur le web », mais c’est un grand pas dans la bonne direction !

Apple Maps hors ligne

Celui-ci remporte certainement le prix de la fonctionnalité la plus attendue ! La capacité de télécharger des cartes et de les utiliser sans données mobiles a été l’une des nombreuses raisons pour lesquelles Google Maps est resté ma référence. Surtout lors de mes déplacements, lorsque je ne reste pas suffisamment longtemps pour justifier l’achat d’une carte SIM locale, ou lorsque la couverture est lente ou irrégulière.

Cependant, la fonction de téléchargement hors ligne de Google Maps a un inconvénient majeur : les cartes expirent et l’application ne vous le dit même pas, sans parler de vous demander si vous voulez télécharger de nouvelles cartes. Ainsi, à plus d’une occasion, j’ai ouvert Google Maps sans données mobiles pour trouver… rien.

Apple Maps est beaucoup mieux conçu, mettant à jour silencieusement les mises à jour en arrière-plan à intervalles réguliers, de sorte qu’elles sont toujours disponibles lorsque vous en avez besoin.

Correction automatique améliorée

La correction automatique conduit souvent à des moments « Qu’est-ce que c’est que ça ? », lorsque vous ne comprenez tout simplement pas la correction évidente qu’elle a manquée et la correction bizarre qu’elle a proposée à la place.

Mais je dois dire qu’avec iOS 17, Apple semble enfin avoir réussi à créer une version qui fonctionne vraiment bien.

Non seulement ses suggestions sont plus sensées, mais j’adore la façon dont elle vous donne un aperçu en gris de ce qu’elle pense que vous allez taper, de sorte que vous pouvez immédiatement appuyer sur la barre d’espace pour l’accepter. C’est un gros gain de temps lorsque je dois taper un message plutôt que de le dicter.

Plusieurs minuteries

Ne me lancez pas sur le temps qu’il a fallu pour cela, mais le voici enfin !

Transcription des messages vocaux dans iMessage

La possibilité d’envoyer des messages vocaux peut être pratique lorsque vous êtes en train de marcher dans la rue ou que vous voulez expliquer quelque chose qui nécessiterait trop de frappe (ou de vérification et de correction de la dictée Siri !), mais ils peuvent être pénibles à recevoir.

Il y a souvent des moments où quelqu’un m’envoie un message vocal lorsque je suis dans un train, dans un café ou dans un autre lieu public, et je me retrouve soit à sortir mes écouteurs pour l’écouter, soit à faire cette chose gênante où vous baissez le volume au maximum et appuyez le téléphone contre votre oreille (ce qui vous vaudra quand même des regards méchants en Grande-Bretagne…).

Ainsi, la transcription automatique pour les lire à la place est une fonctionnalité vraiment géniale !

Recadrage rapide dans Photos

Enfin, bien que nous voulions tous encadrer nos photos soigneusement pour les réussir dès le départ, cela peut être assez difficile avec des enfants et des animaux de compagnie ! Vous savez que si vous ne pointez pas et ne prenez pas immédiatement la photo, ils vont arrêter de faire cette chose mignonne dans les quelques secondes qu’il vous faut pour cadrer.

Donc il est assez courant que je prenne une photo d’un chat, par exemple, et que je veuille ensuite recadrer une partie de l’arrière-plan. La fonction de recadrage rapide est parfaite pour cela.

Et vous ?

Voilà mes meilleures fonctionnalités d’iOS 17 jusqu’à présent – et les vôtres ? Partagez-les sur nos réseaux sociaux, s’il vous plaît.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :