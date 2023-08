Google et Universal Music développeront un outil pour créer de la musique avec l’IA

La vague de chansons créées par l’IA a conduit Google et Universal à s’allier. Cet outil permettra de créer des chansons et de compenser les artistes musicaux.

Les créations musicales de l’IA ont soulevé un dilemme juridique

Google et Universal Music ont conclu un accord pour développer un outil permettant de créer des chansons à l’aide de l’intelligence artificielle sans violer les droits d’auteur. Les inquiétudes des deux parties face à l’émergence de l’IA composant de la musique en violant les droits de ses créateurs ont conduit à cet accord pour la création de l’outil.

Un outil pour compenser les artistes musicaux

Après la vague de chansons créées par l’intelligence artificielle, Universal Music Group (UMG) a exhorté Google ainsi que d’autres plateformes telles que Spotify ou Apple Music à retirer les chansons violant les droits d’auteur des musiciens. Cette demande a conduit ces trois plateformes, ainsi que d’autres, à retirer des milliers de chansons de leur catalogue.

En raison de l’émergence de ChatGPT, l’intelligence artificielle est arrivée dans la musique. Des millions d’utilisateurs dans le monde entier peuvent créer des chansons en combinant des éléments de musiciens reconnus. Par exemple, il est possible de fusionner les paroles d’une chanson de Frank Sinatra, la voix de Taylor Swift et le style de Pitbull pour créer une version unique de « My Way ».

Le problème réside dans le fait que les IAs qui composent les chansons ont été formées avec du contenu protégé par des droits d’auteur. Il en va de même pour les chansons créées, qui contenaient des éléments enregistrés, que ce soit les paroles, le son ou la voix, d’autres musiciens. Par conséquent, des milliers de chansons enfreignant les droits musicaux de plusieurs artistes ont été commercialisées.

Il est difficile de légiférer à ce sujet, car la révolution de l’IA était jusqu’à récemment un phénomène qui semblait relever de la science-fiction. Cependant, Google et Universal ont déjà commencé à le réguler. Nous ne savons pas encore exactement comment fonctionnera la plateforme qu’ils créeront ensemble, mais elle récompensera les artistes pour les créations musicales réalisées avec leurs éléments. Google disposait déjà de sa propre application pour créer de la musique avec l’IA.

Il semble que la solution ne consiste pas à censurer la création musicale, mais à créer des outils qui récompensent les musiciens qui contribuent avec leurs éléments. On ne sait pas encore quand sera lancé l’outil de création de musique par IA de Google et Universal ; en réalité, tout indique qu’il n’a même pas encore commencé à être développé, mais l’accord constitue déjà une étape importante dans la réglementation des droits d’auteur. Par ailleurs, Google aurait également contacté Warner Music Group et d’autres maisons de disques.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :