Le pantalon d’ordinateur portable du Xiaomi Pad 6 Max, quelle batterie a-t-il et autres détails confirmés officiellement

Nous les avons vues apparaître en avril, et au début du mois de juillet, l’une d’entre elles est arrivée en France. Les Xiaomi Pad 6 et Pad 6 Pro sont les nouveaux fleurons de la division des tablettes de Xiaomi, remplaçant la Pad 5 d’il y a deux ans.

Mais le duo va bientôt avoir une petite sœur, car c’est officiellement confirmé : Xiaomi Pad 6 Max est une réalité et sa présentation aura lieu le lundi prochain, le 14, dans trois jours. Mais vous n’aurez pas à attendre si longtemps pour connaître son apparence et ses principales caractéristiques, car nous les connaissons déjà.

La grande sœur : Xiaomi Pad 6 Max, tout en « max »

13-14 pouces est généralement considéré comme la taille la plus petite pour un ordinateur portable, tandis que 11-12 pouces est le maximum pour une tablette moyenne. Selon les annonces promotionnelles officielles de Xiaomi sur Weibo, l’équivalent chinois de Twitter, la Xiaomi Pad 6 Max est livrée avec un écran LCD de 14 pouces, ce qui en réalité l’équivalent d’un ordinateur portable. En réalité, le panneau du Pad 6 Max est 62% plus grand que l’écran du Pad 6 et du Pad 6 Pro, qui mesure 11 pouces.

De plus, le Pad 6 Max dispose d’un système de huit haut-parleurs, ce qui, associé à son écran, en réalité une mini-télé parfait pour regarder Netflix et autres. Selon Xiaomi, le Pad 6 Max offrira une expérience équivalente à un PC grâce à des fonctionnalités telles que WPS Office PC for Pad et sa fonction native d’écran divisé en quatre fenêtres.

Chipset Snapdragon pour un ordinateur portable « déguisé » en tablette

En termes de performances, il s’agit d’un processeur Snapdragon 8 Gen 1, identique à celui du Pad 6 Pro et le chipset le plus puissant de l’année dernière qui équipait la plupart des smartphones haut de gamme. Le Pad 6 Max sera livré avec une énorme batterie de 10 000 mAh, apparemment compatible avec la charge rapide de 67W. La société a confirmé qu’elle prend également en charge la charge inverse de 33W, ce qui indique qu’elle peut être utilisée pour alimenter d’autres appareils.

La puce de gestion de batterie Surge G1 de Xiaomi est également présente à l’intérieur de l’appareil, qui implémentera une zone de dissipation thermique massive de 15839mm² pour gérer sa puissance et sa taille.

Comme nous pouvons le voir, c’est une véritable bête que nous sommes impatients de voir en direct. Le reste des détails seront révélés ce lundi lors de l’événement Xiaomi présenté par Lei Jun, fondateur et PDG de Xiaomi.

Source: Gizmochina

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :