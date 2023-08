Voici le changement d’iOS 17 qui devient viral

Un changement introduit dans la première version bêta d’iOS 17 devient viral deux mois plus tard.

Le changement d’iOS 17 qui devient viral

iOS 17 a apporté des changements à l’interface de certaines applications telles que Messages, qui dispose maintenant d’un nouveau menu pour envoyer des éléments, ou dans l’application Téléphone, qui présente maintenant des changements dans l’interface des appels. Étonnamment, l’un des changements arrivés avec la première version bêta, devient viral cette semaine.

Et bien que cela puisse sembler surprenant, ce changement devient viral sur les réseaux sociaux en raison des critiques qu’il reçoit. En effet, dans iOS 17, Apple a l’intention de changer l’emplacement du bouton rouge utilisé pour raccrocher un appel; il ne sera plus au centre de l’écran, mais passera en bas à droite.

iOS 17 va modifier le bouton pour raccrocher un appel

Apple est en train de modifier légèrement l’application Téléphone, ainsi que l’expérience avec l’interface des appels dans iOS 17. Parmi ces nouveautés figurent les nouvelles cartes de contact, les messages vocaux en direct, les nouveautés dans les appels FaceTime et bien plus encore. Et, bien que cela puisse sembler surprenant, ce qui devient viral est un petit changement dans l’interface lorsque nous sommes en appel.

Dans iOS 16 et les versions antérieures du système d’exploitation de l’iPhone, le bouton pour terminer un appel est situé au centre du bas de l’écran, avec deux rangées de boutons. En haut, six boutons pour effectuer des actions et en bas, le bouton rouge pour raccrocher un appel.

Cependant, dans iOS 17, Apple a légèrement modifié l’interface de sorte que tous les boutons qui étaient séparés sont maintenant regroupés en bas de l’écran lorsque nous sommes en appel. Cela indique également que le bouton rouge pour terminer un appel est désormais en bas, à droite, pour être précis.

Mais ce changement a une explication derrière. L’un des plus grands changements d’iOS 17, ce sont les cartes de contact, qui apparaissent lorsque quelqu’un vous appelle. Ces cartes de contact occupent tout l’écran, et pour qu’elles apparaissent mieux, les boutons de l’interface sont en bas pour ne pas recouvrir la photo du contact. De plus, maintenant, le bouton pour terminer un appel est beaucoup plus accessible.

iOS 17 apporte non seulement ces changements, mais comprend également quatre des nouveautés les plus demandées par les utilisateurs, d’importantes améliorations dans l’application Safari ou de nouvelles fonctionnalités dans Spotlight. N’oubliez pas qu’iOS 17 sortira officiellement le mois prochain en septembre, mais vous pouvez essayer la version bêta publique sans aucun problème.

