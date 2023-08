L’iPad le plus recommandé pour la majorité baisse son prix sur Amazon

L’iPad (2022) bénéficie d’une importante réduction sur Amazon, ce qui en réalité un excellent achat.

L’iPad le plus recommandé bénéficie d’une importante réduction sur Amazon.

Si vous cherchiez un nouvel iPad, c’est votre jour de chance. L’un des iPad les plus recommandés pour la grande majorité des utilisateurs, l’iPad (2022), bénéficie d’une importante réduction sur Amazon. En effet, cette tablette de dixième génération lancée il y a seulement un an pourrait être à vous pour 521 euros, un prix intéressant si l’on considère que son prix officiel est de 579 euros à l’Apple Store.

Il convient également de noter que cet iPad (2022) n’est pas un iPad reconditionné comme cela s’est déjà produit, mais qu’il s’agit d’un iPad totalement neuf que vous pourriez obtenir à un prix inférieur de 521 euros si vous profitez de cette offre proposée par Amazon. Et si vous êtes fan des couleurs, vous avez de la chance car l’offre s’applique à presque toutes les couleurs comme le bleu.

iPad (2022)

Pourquoi l’iPad de dixième génération est-il un bon achat ?

Bien que cet iPad ait été lancé en 2022, il reste un excellent achat en 2023 pour de nombreuses raisons. Parmi celles-ci, la tranquillité de savoir qu’il ne sera pas renouvelé à court terme et qu’il s’agit d’un appareil très compétent pour presque toutes sortes de tâches telles que prendre des notes, gérer des aspects liés au travail, aux études ou encore pour consommer du contenu multimédia.

L’iPad (2022) dispose d’un écran Liquid Retina de 10,9 pouces, 2 224 x 1 668 pixels avec le design actuel des iPad, c’est-à-dire que les bordures sont réduites pour avoir une tablette presque entièrement en écran où l’on peut voir tout type de contenu et libérer notre créativité grâce à l’Apple Pencil de première génération, avec lequel il est également compatible.

Une autre raison pour laquelle vous aurez l’iPad pendant de nombreuses années est son processeur A14 Bionic. Une puce qui équipe des dispositifs tels que l’iPhone 12, par exemple. Cela vous permettra non seulement de bénéficier d’une expérience rapide et fluide, mais également de recevoir pendant de nombreuses années les mises à jour d’iPadOS que Apple publiera, comme iPadOS 17.

L’iPad (2022) est également le compagnon idéal à la maison grâce à ses 10 heures de navigation sur Internet d’autonomie. De plus, il dispose d’ajouts tels que Touch ID sur le bouton d’alimentation, USB-C, connectivité 5G, Magic Keyboard Folio, True Tone et une compatibilité totale avec l’Apple Pencil (1ère génération). Et, comme nous l’avons dit, une magnifique gamme de couleurs parmi lesquelles se trouvent le Argent, le Rose, le Bleu et le Jaune.

iPad (2022)

Alors maintenant vous le savez, c’est votre grande opportunité. Si vous cherchiez un iPad, l’iPad de dixième génération est l’un des meilleurs choix que vous pouvez faire. C’est un iPad de dernière génération, avec de grandes fonctionnalités et à un prix inférieur. 521 euros si vous profitez de l’offre proposée par Amazon pour la version de 64 Go de stockage dans sa variante Wi-Fi.

