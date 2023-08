Google déploie Android 14 Beta 5 pour les Pixels

Google a récemment annoncé la sortie de la version bêta 4 d’Android 14, laissant entendre que la version stable suivrait bientôt. Ils ont même partagé une image illustrant la période de sortie, qu’ils publient systématiquement avec chaque nouvelle version bêta. Cependant, au lieu de la version finale, Google a annoncé l’arrivée de la bêta 5 pour Android 14.

« Avec la sortie officielle d’Android 14 dans quelques semaines seulement, nous vous proposons aujourd’hui la bêta 5, la dernière mise à jour prévue dans notre programme bêta d’Android 14. C’est la dernière chance de vous assurer que vos applications sont prêtes et de fournir des commentaires avant que les utilisateurs non bêta commencent à recevoir Android 14. Pour vous permettre de tester vos applications sur des appareils de différentes formes, la bêta 5 est disponible pour les Pixel Tablet et Pixel Fold, en plus de la famille Pixel prise en charge et de l’émulateur Android », a déclaré Google dans son article de blog.

Google Android 14 Beta 5

Pour aggraver les choses, Google nie maintenant avoir laissé entendre la sortie imminente le mois dernier. Ils ont même modifié l’image de la chronologie, qui semble avoir été maladroitement modifiée. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez une ligne bleu foncé en pointillés juste avant la case « Aug » nouvellement ajoutée, ce qui suggère une addition hâtive.

C’est curieux pourquoi Google n’a pas simplement reconnu qu’il leur fallait plus de temps que prévu pour finaliser la mise à jour d’Android 14. Les personnes comprendraient. Mais nier leurs implications précédentes et modifier rapidement les images de manière amateur ? Nous nous demandons vraiment ce qui se passe.

Passons à autre chose, Android 14 Beta 5 comprend de nombreuses corrections de bugs – des dizaines, en réalité. Bien que nous ne les énumérions pas toutes ici, vous pouvez trouver la liste complète sur la source liée ci-dessous.

Si vous possédez un appareil Pixel éligible (Pixel 4a 5G ou ultérieur) inscrit au programme bêta d’Android, vous recevrez la mise à jour via OTA. Sinon, vous pouvez inscrire votre appareil en visitant le lien fourni. Une fois inscrit, vous recevrez la nouvelle bêta 5 via une mise à jour OTA.

Quant à la date de sortie de la version finale, votre supposition est aussi bonne que la nôtre. Sera-t-elle plus tard ce mois-ci ou en septembre ? Seul le temps le dira.

Informations sur la sortie d’Android 14 Beta 5

Date de sortie : 10 août 2023

Version : UPB5.230623.003

Prise en charge de l’émulateur : x86 (64 bits), ARM (v8-A)

Niveau de correctif de sécurité : août 2023

Google Play Services : 23.18.18

