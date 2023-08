WhatsApp se met à jour avec l’une des fonctionnalités les plus attendues : vous pouvez maintenant utiliser plusieurs comptes sur le même téléphone

La dernière version bêta de WhatsApp inclut désormais l’option d’ajouter plusieurs comptes sur un même appareil.

WhatsApp permettra d’ajouter plusieurs comptes différents sur un même appareil

Nous savions que cela était en cours, et maintenant c’est enfin une réalité : depuis un certain temps, il était de notoriété publique que WhatsApp travaillait à ajouter la possibilité d’ajouter plusieurs comptes différents sur un même appareil, ce qui serait l’un des plus grands changements de toute son histoire. Le développement de cette fonctionnalité a progressé au fil des mois et est désormais disponible pour certains utilisateurs chanceux.

Jusqu’à présent, pour pouvoir utiliser plusieurs comptes WhatsApp sur un même appareil, il fallait le « cloner », que ce soit avec un outil tierce ou en utilisant des fonctions de clonage d’applications intégrées dans les logiciels de certains appareils. Désormais, ce type de solution ne sera plus nécessaire.

Le support pour plusieurs comptes arrive sur WhatsApp bêta

C’est WABetaInfo qui a rapporté cette nouveauté, qui est devenue disponible avec la version WhatsApp 2.23.17.8, récemment distribuée via le programme bêta de l’application.

En mettant à jour vers cette version, certains utilisateurs ont pu voir une nouvelle option dans les paramètres de l’application, représentée par une flèche pointant vers le bas à côté du nom du compte. En cliquant sur cette option, le menu de sélection du compte s’affiche, permettant d’ajouter un autre compte ou de basculer entre les différents comptes ajoutés.

Il a été rapporté que lors de l’ajout d’un nouveau compte, celui-ci reste connecté en permanence, même lorsqu’il n’est pas utilisé. De plus, les notifications de messages sont différenciées en fonction du compte, et l’utilisateur peut les changer à tout moment.

Pour l’instant, tous les utilisateurs de WhatsApp ne peuvent pas profiter du support pour plusieurs comptes sur le service de messagerie. La fonctionnalité n’est pas disponible de manière globale et il faudra attendre une future mise à jour de l’application. Nous recommandons donc de télécharger la dernière version de WhatsApp et de vous assurer de toujours la mettre à jour.

