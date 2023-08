Ces écouteurs sans fil de Jabra bénéficient d’une réduction de 60 euros sur leur prix.

Les écouteurs sont les Jabra Elite 7 Active, qui ont maintenant un prix beaucoup plus attractif grâce à cette offre

Les offres d’Amazon nous laissent toujours avec une grande variété de produits à prix réduit, que ce soit dans une plus ou moins grande mesure, donc elles sont toujours une bonne occasion de trouver quelque chose que nous cherchons. Si nous prenons le temps de regarder, nous verrons toujours un nombre assez élevé de réductions de prix sur les écouteurs, parmi lesquelles nous pouvons trouver des écouteurs sans fil, avec fil, plus orientés vers le jeu et d’autres avec des fonctionnalités plus curieuses. Dans ce cas, nous vous présentons des écouteurs de la marque Jabra.

La marque qui est l’égérie de cette offre est devenue l’une des plus solides du marché et cela est en grande partie dû à sa relation qualité-prix. Comme un excellent exemple de cela, nous avons les Jabra Elite 7 Active, qui offrent une qualité sonore considérable et d’autres fonctionnalités qui font de ces écouteurs un produit très intéressant et complet, et avec cette remise de 33% sur Amazon, il est vrai qu’ils sont presque imbattables.

L’offre qui concerne ces écouteurs sans fil fait en sorte que leur prix sur Amazon, qui est de 179,99 euros, soit réduit de 33%. Cela indique que vous pouvez obtenir ces Jabra Elite 7 Active pour un prix de 119,99 euros sur Amazon, ce qui représente une réduction de 60 euros. De plus, si vous êtes client Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de la livraison rapide et gratuite de ce store. D’autre part, vous pouvez trouver ces écouteurs avec la même réduction et le même prix sur leur site officiel.

Les Jabra Elite 7 Active, qui ont une note générale de 4,1 étoiles sur Amazon, sont des écouteurs intra-auriculaires et sont idéaux pour faire du sport. Ils ont des haut-parleurs de 6 mm et 6 microphones, un capteur de conduction osseuse et une conception pour un ajustement actif, ce qui est possible grâce à leur technologie qui les rend conçus pour pratiquer des sports. Une fonctionnalité idéale pour pouvoir faire de l’exercice en extérieur est la réduction active du bruit qu’ils ont, et qui peut être activée d’un simple toucher.

De plus, ces écouteurs se connectent via Bluetooth 5.2 et offrent certaines fonctions d’Alexa intégré et de Google Assistant qui sont compatibles avec Android. Vous pouvez également faire en sorte que ces Jabra Elite 7 Active restent connectés à deux appareils simultanément et passer de l’un à l’autre avec la fonctionnalité Bluetooth Multipoint. En changeant de sujet, il convient de mentionner que l’autonomie de ces écouteurs peut aller jusqu’à 8 heures avec la réduction active du bruit activée, mais ils peuvent durer jusqu’à 30 heures avec l’étui de charge.

Pour finir, ces Jabra Elite 7 Active sont certifiés IP57, ce qui indique qu’ils sont résistants à la transpiration et aux éclaboussures d’eau. Tout cela étant dit, rappelez-vous que ces écouteurs sans fil peuvent être les vôtres pour un prix de 119,99 euros sur Amazon, où vous pouvez bénéficier de leur livraison gratuite.

