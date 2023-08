Chute brutal pour l’un des meilleurs OnePlus des dernières années

Le OnePlus 10T est en plein haut de gamme, rivalisant avec les plus grands et les plus premium du marché actuel.

Ce OnePlus 10T dispose d’un processeur exceptionnel, d’une performance incroyable et l’un des meilleurs écrans du moment.

Si vous cherchez un téléphone Android haut de gamme pour en acheter un nouveau, je vais vous faire une recommandation sous forme d’offre que vous ne pourrez pas refuser (au moins cela vous coûtera de dire non). Il s’agit du OnePlus 10T qui vient de bénéficier d’une baisse de prix considérable, à 379 euros sur AliExpress Plaza et à 374 euros sur AliExpress France.

C’est un téléphone qui est sorti sur le marché il y a environ un an pour un prix officiel de 719 euros. Aujourd’hui, il est à vous avec une réduction de plus de 300 euros. OnePlus s’est amélioré au fil des années et si vous voulez avoir un smartphone mis à jour vers Android 13, avec un bon appareil photo et l’une des meilleures relations qualité-prix-performance du marché en 2023, vous devez le saisir pendant cette offre.

Pourquoi acheter un OnePlus 10T en 2023 est une bonne idée

Malgré sa sortie il y a un an, c’est toujours un appareil qui fonctionne comme le premier jour. Mis à jour vers la dernière version d’Android et d’OxygenOS, ce OnePlus 10T dispose d’une performance à la hauteur de n’importe quel autre haut de gamme à 1000 euros. Il se distingue par son appareil photo, son écran, sa batterie et sa puissance brute.

Le OnePlus 10T est un appareil conçu en verre et plastique d’une épaisseur de 8,8 mm et d’un poids de 203 grammes. Son écran occupe presque toute la façade avec un écran Amoled de 6,7″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Sa luminosité atteint 950 nits et son verre est protégé par Gorilla Glass 5 pour éviter les rayures et les cassures en cas de chute accidentelle.

L’un des principaux atouts de ce OnePlus 10T pour obtenir des performances exceptionnelles est son CPU. Il intègre un processeur Snapdragon 8+ Gen1 de Qualcomm de 4 nm et une vitesse maximale de 3,2 GHz. Il obtient plus d’un million de points au test Antutu, et cela est également dû aux 8 Go de RAM de cette version de base, aux 128 Go de mémoire interne et aux graphismes de la puce Adreno 730.

A l’arrière, on trouve son triple appareil photo principal composé d’un capteur Sony IMX766 de 50 MP avec stabilisateur optique, d’un grand angle Omnivision de 8 MP et d’un objectif macro. C’est un appareil photo exceptionnel pour enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde sans accrochage. Et son appareil photo frontal est un Samsung de 16 MP qui fait un travail remarquable en termes de selfies et de vidéos en haute définition. Grâce à la nouvelle puce V1+, les résultats des photos et des vidéos seront encore plus spectaculaires que ce que vous pensiez.

Sa batterie a une capacité de 4800 mAh, mais nous pourrons la recharger en un instant avec sa charge rapide allant jusqu’à 150W. Et en ce qui concerne la connectivité, comme avec tout téléphone Android haut de gamme, il est compatible avec la 5G, le NFC, le WiFi 6, le Bluetooth 5.2, le GPS et Dual SIM.

