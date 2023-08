Cette marque française avec un demi-siècle d’histoire vient de lancer son nouveau vélo électrique de montagne.

Les vélos électriques commencent à se faire une place dans pratiquement tous les domaines.

Avec ce vélo, vous pouvez dominer tous les terrains

La mobilité urbaine mise depuis de nombreuses années sur les vélos électriques, même des vélos avec d’autres types de roues ont été créés. Cependant, dans le domaine des vélos de montagne, la situation a été assez différente. En général, les personnes qui font du VTT recherchent un défi, ce qui indique qu’elles optent pour des vélos avec une électronique minimale. Cependant, de nouveaux modèles de vélos pour ce segment sortent chaque année, ce qui rend très intéressant de les choisir si nous envisageons de remplacer notre vieux vélo.

Maintenant, une marque française, « Vitus », a décidé de lancer son propre VTT électrique et il est vrai qu’il semble absolument futuriste. Voyons ce qu’il a à offrir sur un marché de plus en plus vaste.

Ce vélo électrique est destiné à faire sensation

Depuis le site officiel de Vitus Bikes, ils ont annoncé leur premier VTT électrique et il est vrai qu’il est impressionnant. Construit en aluminium, le nouveau E-Mythique LT promet d’être l’un des vélos du moment. Construit avec le même cadre que sa version non électrique, appelée simplement « LT ».

Il dispose d’une suspension de 170 millimètres à l’avant et de 160 millimètres à l’arrière. De plus, il est équipé de roues de 29 pouces et 27,5 pouces respectivement pour une manipulation agile du vélo. L’objectif est de ne pas avoir de concurrent quel que soit le terrain sur lequel ce vélo extrême se déplace.

Pour créer ce vélo électrique, ils ont uni leurs forces avec Bafang, l’une des marques pionnières et spécialistes des vélos électriques. Originaire de Chine, cette alliance fait en sorte que l’unité électrique de la marque alimente le vélo avec un maximum de 95 newtons d’avance par mètre, ce qui se traduit par environ 250W de puissance. Selon la marque française, cette société a travaillé en étroite collaboration pour y parvenir.

La batterie de 630Wh est sensiblement plus petite que celles d’autres marques de vélos électriques, mais elle reste une option très intéressante. Cependant, comme expliqué dans Insideevs, il n’y a pas de données sur l’autonomie de la batterie.

En ce qui concerne le prix, il se situe dans une fourchette typique de ce que l’on trouve dans ce type de produits. Le modèle le moins cher est disponible à partir de 3800 euros, tandis que le modèle le plus cher peut atteindre 4800 euros. Nous avons donc affaire à un vélo électrique haut de gamme, mais qui se situe dans une gamme de prix qui ne diffère pas beaucoup de celle que l’on trouve habituellement chez la concurrence.

