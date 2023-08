Toutes les nouveautés qui arriveront sur ton téléphone Samsung avec la mise à jour vers One UI 6 et Android 14

Le nouveau logiciel pour smartphones du moment.

Samsung disposera bientôt d’Android 14 au niveau mondial sur son système d’exploitation et de One UI 6 sur sa couche de personnalisation.

Les prochains jours seront remplis d’attentepour les utilisateurs de Samsung, avec la grande mise à jour logicielle qui se profile. Google sort toujours son nouveau système d’exploitation, Android 14, entre fin août et début septembre, mais cette année, Samsung lancera également One UI 6, une combinaison qui garantit de nombreuses nouveautés pour les utilisateurs d’appareils Samsung actuels.

Samsung se met à jour en double

Un des grands changements de One UI 6 est que la couche de personnalisation est déjà basée sur Android 14, ce qui indique que le logiciel des Samsung sera renouvelé en double, à la fois par le système d’exploitation et par la couche de personnalisation. Cela entraîne de nombreuses nouveautés dans différents aspects du téléphone :

Écran de verrouillage : nous aurons la liberté de placer l’horloge à l’écran.

: nous aurons la liberté de placer l’horloge à l’écran. Écran d’accueil : les noms des applications seront sur une seule ligne, et les applications propres à Samsung simplifieront leurs noms.

: les noms des applications seront sur une seule ligne, et les applications propres à Samsung simplifieront leurs noms. Panneau de notifications : il y aura de nombreux changements ici. Les boutons ont été redessinés, nous pourrons accéder au panneau complet immédiatement (sans faire glisser deux fois), l’accès à la luminosité de l’écran sera facilité, la conception des notifications sera améliorée, etc.

: il y aura de nombreux changements ici. Les boutons ont été redessinés, nous pourrons accéder au panneau complet immédiatement (sans faire glisser deux fois), l’accès à la luminosité de l’écran sera facilité, la conception des notifications sera améliorée, etc. Texte : une nouvelle typographie par défaut a été ajoutée.

: une nouvelle typographie par défaut a été ajoutée. Multi-tâche : nous pourrons maintenir les fenêtres contextuelles ouvertes plus facilement.

: nous pourrons maintenir les fenêtres contextuelles ouvertes plus facilement. Clavier : un nouveau design pour les emojis.

: un nouveau design pour les emojis. Partage : le menu de partage de contenu a été rénové pour améliorer l’expérience utilisateur.

: le menu de partage de contenu a été rénové pour améliorer l’expérience utilisateur. Application météo : elle est renouvelée avec de nombreuses améliorations, comme un nouveau widget, des illustrations améliorées et des cartes interactives.

Lorsque de grands changements arrivent dans le système d’exploitation, c’est comme ouvrir un cadeau pour de nombreux utilisateurs. Nous découvrons de nouvelles fonctionnalités, des améliorations générales des performances, des modifications des menus et de l’expérience utilisateur, et cela fait paraître le téléphone à l’intérieur comme neuf. En réalité, certaines régions profitent déjà de One UI 6 sur leurs Samsung Galaxy S23, avec toutes les fonctionnalités mentionnées déjà disponibles. Il ne reste plus qu’à attendre que la mise à jour soit bientôt disponible sur tous les marchés.

Android 14, la dernière nouveauté de Google sur les smartphones

Comme nous l’avons mentionné, Android 14 est la nouvelle étape de l’entreprise américaine en ce qui concerne son système d’exploitation pour les appareils mobiles. En effet, malgré le fait que, si l’on suit les précédents, les nouvelles versions d’Android avaient l’habitude d’arriver à l’automne. La couche de personnalisation One UI 6, étant basée sur Android 14, fera en sorte que les appareils Samsung bénéficient de cette nouvelle mise à jour plus tôt que jamais.

