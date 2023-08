Apple élimine ces 10 applications de l’App Store jugées dangereuses.

Apple supprime 10 applications de l’App Store après avoir été incluses dans une liste d’applications dangereuses pour les enfants.

Apple a récemment supprimé 10 applications de son App Store

Bien que l’App Store soit un endroit assez sûr, il y a toujours une application qui réussit à passer pour diverses raisons. L’une d’entre elles est que certaines applications tentent de facturer des abonnements hebdomadaires ou sont considérées comme dangereuses pour les enfants qui utilisent un appareil Apple. Et à cet égard, récemment, la société de la pomme croquée a pris une décision.

En effet, récemment, à partir du New York Times, ils ont partagé un article dans lequel ils parlent d’un site qui prétend pouvoir détecter des applications potentiellement dangereuses appelé The App Danger Project. Ce site dispose d’un outil qui aide les parents à vérifier si les applications installées par leurs enfants sur leurs appareils sont sûres ou non.

L’App Store compte de nombreuses applications potentiellement dangereuses, mais toutes ne peuvent pas être supprimées par Apple

Comme le souligne The App Danger Project, il y a 146 applications sur l’App Store qui ne répondent pas à ses critères de dangerosité du site web. Cependant, il y a une astuce. L’outil détermine si une application est dangereuse ou non en se basant sur les avis, il est donc possible que beaucoup des applications qui figurent sur leur liste ne posent aucun problème.

Cependant, bien qu’ils aient répertorié jusqu’à 146 applications qui pourraient ne pas être sûres pour les enfants, comme nous l’avons mentionné, beaucoup pourraient ne pas poser de problème, comme c’est le cas de WhatsApp. L’autre élément clé est que le fait qu’une application puisse être utilisée de manière incorrecte n’est pas une raison pour qu’elle soit supprimée de l’App Store.

Cependant, il semble que Apple ait lu la liste de The App Danger Project et supprimé 10 applications de sa boutique. Nous ne savons pas quelles applications ont été supprimées par Apple, mais d’après le New York Times, ce sont un total de 10 applications qui enfreignaient les règles de distribution, comme l’a déclaré l’entreprise.

Malgré le processus d’approbation des applications assez rigoureux de l’App Store, une application qui ne devrait pas être approuvée réussit toujours à se faufiler. Heureusement, il existe des moyens de configurer un iPhone pour un enfant afin qu’il ait une expérience sûre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :