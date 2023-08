EA Sports FC Mobile fera ses débuts en septembre pour Android et iOS.

Cette nouvelle édition sera une mise à jour gratuite de l’actuel FIFA Mobile et mettra en vedette Vinicius Jr. en tant que vedette de couverture.

EA Sports FC Mobile arrivera en septembre sur Android et iOS

Les amateurs de football et les fans de jeux vidéo seront sûrement au courant de tout ce qui concerne EA Sports FC 24, car c’est le remplaçant de la franchise que nous connaissons depuis toujours sous le nom de FIFA, mais qui a maintenant changé de nom après une série de circonstances qui ont séparé le chemin d’Electronic Arts et de la FIFA. Cela dit, vous avez peut-être manqué leur jeu mobile, qui a déjà révélé ses détails et sa date d’arrivée sur Android et iOS.

Le détail que vous devez absolument prendre en compte est que ce nouveau jeu ne sera pas vraiment nouveau, car il s’agira d’une mise à jour gratuite de FIFA Mobile actuellement disponible sur les appareils mobiles. Avec cette mise à jour, qui arrivera en septembre, le titre changera et fera également ses débuts avec l’ajout de Vinicius Jr., le joueur du Real Madrid, comme premier joueur de couverture.

Avant d’entrer dans les détails des nouvelles fonctionnalités de ce jeu, parlons de sa date de sortie sur les mobiles Android et iOS. Plus précisément, EA Sports FC Mobile arrivera sur les mobiles le 26 septembre prochain, une date très proche de celle de sortie du jeu sur consoles et PC, car elle aura lieu le 29 septembre pour tous les joueurs qui achèteront le jeu d’EA. Revenons à sa proposition pour les mobiles, il est maintenant temps de parler des innovations qu’il présentera.

Ce nouveau EA Sports FC Mobile sera doté d’un nouveau système appelé True Player Personality, qui permettra aux mouvements des joueurs les plus reconnus du football mondial d’être plus réalistes, que ce soit les styles de course ou les postures lors des tirs de coups francs ou de penalties, entre autres mouvements réalisés pendant les matchs. En bref, le jeu gagnera en personnalité.

De plus, cette proposition proposera également une vitesse de jeu adaptée aux mobiles et dynamique, ce qui aidera à avoir une expérience beaucoup plus immersive; et un nouveau système de tir qui n’hésitera pas à récompenser les décisions intelligentes que nous pouvons prendre lors d’une attaque vers le but adverse. En relation avec ce dernier point, le jeu disposera également d’une puissance de tir pouvant être décisive lors des matchs, tout comme les dribbles les plus rapides et les tacles, qui seront désormais plus durs que dans les éditions précédentes.

Cela dit, il ne nous reste plus qu’à attendre pour mettre tout cela en pratique dans ce nouveau jeu de football, car EA Sports FC Mobile ne sera disponible que le 26 septembre 2023 sur Android et iOS.

