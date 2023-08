Un des haut-parleurs intelligents les plus spectaculaires s’effondre à 45 euros

Ta maison sera complètement révolutionnée avec l’arrivée d’Alexa, cette enceinte est un achat génial.

Voici l’Echo Show 8 d’Amazon.

Je viens te parler d’une enceinte intelligente étonnante, un appareil différent des autres et qui baisse de prix. Grâce à Amazon, tu peux obtenir l’ Echo Show 8 de 2e génération pour moins de 85 euros, malgré une réduction plus qu’intéressante. D’autre part, comme tu le sais déjà, tu le recevras rapidement et totalement gratuitement si tu es membre Prime.

Alexa peut être présente sur tous les continents, depuis le petit Echo Dot 5 avec horloge que nous avons eu l’occasion d’analyser jusqu’aux haut-parleurs aussi grands et spectaculaires que l’Echo Show 10. Dans ce cas, nous nous plaçons un cran en dessous, avec ce que je pense être l’un des Echos les plus équilibrés et intéressants.

Echo Show 8 (2e génération, modèle 2021)

Tout ce que tu gagnes avec l’un des meilleurs haut-parleurs

La première chose qui attirera ton attention est son écran, avec une diagonale de 8 pouces et une haute résolution. C’est le principal élément différenciant de cet appareil, qui ajoute une nouvelle dimension au-delà de l’audio. Il intègre également une caméra frontale avec laquelle tu pourras passer des appels vidéo, tu pourras même l’utiliser pour voir ce qui se passe chez toi lorsque tu es à l’extérieur.

La qualité sonore de l’enceinte Amazon ne déçoit pas, tu pourras entendre Alexa clairement depuis la distance. De plus, si tu le connectes à des applications telles que Spotify ou Amazon Music, tu pourras profiter de ta musique préférée en la demandant simplement. Tu n’auras besoin de rien d’autre pour animer une soirée d’été.

Les possibilités offertes par Alexa sont nombreuses, tu n’as qu’à les découvrir. Elle ne se contentera pas de répondre aux questions, elle pourra être ton assistant personnel, gérer tes rendez-vous et événements, voire même contrôler d’autres appareils de la maison pour que tu n’aies pas à lever le petit doigt.

Echo Show 8 (2e génération, modèle 2021)

Cet Echo Show 8 peut être le tableau de bord parfait pour ta maison intelligente, un écran qui affichera en permanence les informations qui te tiennent à cœur. Pour moins de 85 euros, c’est un très bon achat, je n’ai aucun doute, et il ouvrira devant toi tout un monde de possibilités. Arrête d’y réfléchir et ramène-le chez toi.

