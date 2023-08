C’est officiel : Microsoft met fin à l’une des applications mythiques de Windows

Oubliez Cortana : le légendaire assistant virtuel de Microsoft ne fonctionne plus sous Windows 11.

Windows 11 perd l’une de ses applications emblématiques : Cortana.

Nous l’avions annoncé il y a quelque temps déjà, et finalement c’est devenu réalité : Microsoft a mis fin à Cortana, son légendaire assistant vocal intégré à Windows 11, et il a cessé de fonctionner sur les appareils qui l’incluaient encore. La marque avait annoncé que la fin de Cortana aurait lieu à la fin de l’année, mais elle semble avoir avancé ses plans.

Comme l’ont expliqué The Verge, plusieurs utilisateurs ont signalé la fermeture de Cortana, dont l’application a cessé de fonctionner dès ce vendredi sur les appareils Windows 11 qui incluaient encore l’application.

L’application Cortana pour Windows 11 a cessé de fonctionner

Les utilisateurs qui ont une mise à jour vers Windows 11 et qui essaient d’ouvrir l’application Cortana verront un avertissement comme celui de l’image ci-dessus, indiquant que « Cortana en tant qu’application autonome est obsolète », ainsi qu’un lien vers la page de support de Microsoft où le changement est expliqué.

La société a déjà expliqué à l’époque que, malgré la disparition de Cortana, beaucoup de ses fonctionnalités resteront présentes dans le système d’exploitation grâce à d’autres services et outils.

Par exemple, l’accès vocal de Windows 11 permet de contrôler l’appareil par des commandes vocales de manière similaire à ce qui était possible avec l’assistant. De plus, lorsqu’il s’agit d’obtenir de l’aide, il sera possible de faire appel à Bing Chat ou à Windows Copilot, ce dernier étant chargé d’unifier les fonctions d’intelligence artificielle dédiées à l’assistance de l’utilisateur dans le système d’exploitation, à ne pas confondre avec Microsoft 365 Copilot, une fonction payante qui aidera les utilisateurs à travailler sur leurs documents dans la suite bureautique de Microsoft.

