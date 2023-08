Xiaomi dévoile depuis plusieurs jours des perles sur le design et la puissance de son téléphone pliable MIX Fold 3 qui sera officiellement présenté le lundi 14.

Il n’est pas un secret que la prochaine génération de smartphones pliables de Xiaomi sera bientôt parmi nous. La marque s’est chargée de révéler à plusieurs reprises que le prochain Xiaomi MIX Fold 3 arrivera le prochain lundi 14 août lors d’un événement au cours duquel nous aurons d’autres nouveautés sur la table. Bien que le plat principal sera, sans aucun doute, son prochain téléphone à écran pliable.

Comme dans les générations précédentes, Xiaomi opte pour le format de téléphone pliable qui s’étend plutôt que celui qui se replie. Ainsi, oui, nous aurons un téléphone pliable dans notre poche que nous pourrons utiliser comme s’il s’agissait d’une tablette et certaines caractéristiques, en nous éloignant des rumeurs et des fuites, sont déjà totalement officielles. Nous allons vous les présenter maintenant.

Les caractéristiques officielles du Xiaomi MIX Fold 3

Pour commencer, et étant donné qu’il s’agit d’un téléphone à écran pliable, parlons de son écran. Comme nous l’avons mentionné, Xiaomi a déjà révélé qu’il s’agit d’un téléphone pliable qui s’étend plutôt que de se réduire, donc il n’est pas surprenant de savoir que, une fois ouvert, le Xiaomi MIX Fold 3 offrira un peu plus de 8 pouces de diagonale, bien que la marque n’ait pas précisé exactement la mesure. On parle de 8,03 pouces avec une résolution 2K, mais beaucoup de choses doivent encore être confirmées, donc nous nous en tiendrons aux caractéristiques officielles.

Bien sûr, le MIX Fold 3 pourra être utilisé semi-déplié, en utilisant la moitié inférieure de l’écran comme clavier et la moitié supérieure comme écran pur et dur. Ou si l’on souhaite l’utiliser comme un téléphone portable normal, on pourra également utiliser l’écran extérieur qui couvrira presque tout l’avant du téléphone.

De plus, Xiaomi nous a dit que la charnière sera dotée d’un design propre et construite en acier au carbone avec une finition en céramique. La marque affirme que cette charnière permet d’ouvrir le téléphone de 45° à 135° si l’on souhaite le maintenir semi-fermé, et qu’elle est certifiée pour résister à 500 000 plis sans subir de dommages ou présenter de signes d’usure.

Quant au dos du téléphone, nous aurons 4 caméras créées en partenariat avec Leica. Si nous avons une configuration similaire à celle du Xiaomi 13 Ultra, nous parlerions de 4 capteurs de 50 mégapixels avec des objectifs Leica et une présence de Leica également dans le logiciel, mais cela sera révélé le prochain lundi. Xiaomi se prépare également à nous surprendre tant par la finesse du MIX Fold 3 que par l’autonomie de sa batterie. Et oui, nous aurons le processeur photo Surge.

La présentation est prévue pour 19 heures le prochain lundi en Chine, ce qui devrait correspondre à 13 heures en France. Nous saurons alors tout sur le portable qui cherche à redéfinir le marché. Nous verrons s’il y parvient.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :