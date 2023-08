Les appels vidéo sont sur le point d’arriver à X, selon leur PDG.

Les appels vidéo arriveront bientôt sur X dans le but de devenir une plateforme « tout-en-un ».

Les appels vidéo seront la prochaine grande nouveauté sur X.

Ces dernières semaines, nous avons vu Twitter changer complètement. Fin juillet, il a officiellement changé son nom et son logo pour X, ainsi que des éléments de son interface sur le site web et l’application Android et iOS. De plus, les tweets sont maintenant des Post et les retweets sont des Repost. Récemment, sa PDG, Linda Yaccarino, a annoncé plus de changements lors d’une interview sur CNBC.

Le réseau social se prépare à intégrer une nouveauté présente sur de nombreux réseaux sociaux actuels : les appels vidéo. Ce changement s’inscrit dans la démarche de faire de X (anciennement Twitter) une « application tout-en-un », comme l’ont déjà affirmé plusieurs fois les responsables de l’entreprise.

Les appels vidéo arriveront sur X

Même s’il n’y a pas encore beaucoup d’informations sur leur fonctionnement, à part le fait que les utilisateurs qui souhaitent participer n’auront pas besoin de fournir leur numéro de téléphone, étant donné que presque toutes les plateformes de réseaux sociaux proposent des appels vidéo, cela semble être une étape logique pour X.

En effet, X est en train de devenir un réseau social tout-en-un, car les appels vidéo qui arriveront bientôt ne sont qu’une des fonctionnalités prévues. X envisage également de proposer un système de paiement entre utilisateurs, amis et créateurs de contenu au sein de la plateforme.

X a récemment ajouté la possibilité pour les utilisateurs de monétiser leurs comptes grâce aux revenus générés par la publicité qui apparaît dans les commentaires de leurs publications, par exemple. Un autre changement lié aux paiements est la création envisagée d’une section d’achat et d’une section bancaire afin que tout soit regroupé au même endroit.

Mais tout le monde n’est pas satisfait de ce type d’applications. Les militants de la vie privée, par exemple, s’inquiètent du fait qu’une seule plateforme possède autant de données sur des utilisateurs individuels, ce qui pourrait entraîner une plus grande exposition en cas de problèmes de sécurité.

En résumé, l’objectif de X est de devenir WeChat, une application très populaire en Chine qui inclut absolument tout ce que Twitter souhaite inclure.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :