Gagner de l’argent grâce à vos publications sur X est maintenant plus facile : voici les nouvelles exigences.

Elon Musk a confirmé que les exigences pour participer au programme de revenus publicitaires seront moins strictes à partir de maintenant, de sorte qu’un plus grand nombre d’utilisateurs du réseau social puissent participer et gagner de l’argent avec leurs publications. Cela fait déjà près d’un mois que Twitter a lancé cette initiative et elle semble être un véritable succès.

Jusqu’à présent, pour pouvoir participer au programme de partage des revenus, il fallait avoir un compte avec au moins 500 abonnés et avoir généré 15 millions d’impressions sur les publications au cours des trois derniers mois. Musk a décidé de maintenir le nombre d’abonnés nécessaires inchangé, mais la quantité d’impressions requises pour adhérer à ce programme a été considérablement réduite.

Désormais, les utilisateurs qui ont 500 abonnés et ont généré au moins 5 millions d’impressions au cours des trois derniers mois pourront participer au programme de partage des revenus. Il sera également nécessaire de payer pour X Premium, l’abonnement précédemment connu sous le nom de Twitter Blue.

Mais il y a un détail à ne pas négliger : seules les visualisations provenant d’autres utilisateurs de X Premium seront prises en compte, car, selon Musk, les « arnaqueurs » utiliseraient des robots pour augmenter indéfiniment le nombre de visualisations.

Now, even more people can get paid to post!

We’ve lowered the eligibility threshold for ads revenue sharing from 15M to 5M impressions within the last 3 months. We’ve also lowered the minimum payout threshold from $50 to $10.

Sign up for a Premium subscription to get access.

— Support (@Support) Aout 10, 2023