La friteuse à air Xiaomi Plus Pro est en vente pour seulement 96 euros dans plusieurs stores.

Le catalogue de cuisine du fabricant chinois regorge de grandes intentions.

Xiaomi a un catalogue étendu de produits pour la maison, et la friteuse à air est l’un de ses points forts.

Voulez-vous manger plus sainement mais continuer à vous gaver de nourriture frite? Eh bien, sans plus attendre, achetez la Xiaomi Smart Air Fryer Pro pour seulement 96,99 euros. Vous pouvez l’obtenir à ce prix sur Amazon, MediaMarkt et PcComponentes. Acheter une friteuse à air, n’importe laquelle, en ce moment est une décision judicieuse. J’en ai une à la maison et j’en ai offert quelques-unes à des membres de ma famille, et nous sommes tous enchantés.

Bien que Xiaomi ne soit pas un fabricant expérimenté dans les petits appareils électroménagers, depuis le début de ses lancements, ils ont accumulé de grands chiffres de ventes et d’utilisateurs très satisfaits. Et c’est l’une des meilleures friteuses sans huile du moment.

Achetez la friteuse à air la plus puissante et populaire de Xiaomi

La Xiaomi Smart Air Fryer Pro est une friteuse à air innovante qui offre une série de caractéristiques exceptionnelles pour une expérience culinaire pratique et délicieuse. Spécialement conçue pour les débutants en cuisine, cette friteuse à air présente des attributs uniques qui facilitent la préparation de repas avec des résultats constants et savoureux.

Avec un généreux panier d’une capacité de 4 litres, cette friteuse à air peut préparer des plats jusqu’à 5 personnes. Cela en réalité une option idéale pour cuisiner en petits groupes, sans occuper un espace excessif dans la cuisine. De plus, elle est équipée d’une grille exclusive qui maximise l’espace de cuisson, vous permettant de préparer plusieurs aliments en même temps.

Elle ne se limite pas seulement à la friture des aliments, mais offre également des fonctions telles que la fermentation, la décongélation et la cuisson d’une variété d’ingrédients, des fruits et légumes à la viande. Sa plage de température ajustable avec précision, allant de 40°C à 200°C, vous donne le contrôle nécessaire pour obtenir une large gamme de résultats culinaires.

La circulation de l’air à 360 degrés combinée à son système puissant de 1600W garantit une augmentation rapide de la température et une répartition uniforme de la chaleur à l’intérieur de la friteuse. Cela permet une cuisson plus uniforme et efficace.

La Xiaomi Smart Air Fryer Pro dispose d’un panneau Oled intuitif qui vous permet de régler facilement la température et le temps de cuisson. De plus, l’écran vous indique quand il est temps de secouer les aliments, ce qui contribue à un résultat final parfaitement cuit et doré. Avec 11 modes de cuisson préréglés, cette friteuse simplifie encore plus le processus de préparation des aliments.

Et si toutes ces caractéristiques vous semblent insuffisantes, grâce à sa connectivité WiFi, vous pourrez contrôler la cuisson depuis l’application de votre téléphone portable, et ce, de n’importe où dans le monde. Que vous soyez au travail et que vous vouliez réchauffer un plat de la veille ou que vous ayez mis les aliments avant de partir de chez vous et que vous vouliez rentrer avec le repas prêt, il vous suffit de l’activer, de régler la température et c’est prêt. En rentrant chez vous, vous aurez le repas prêt et bien chaud.

