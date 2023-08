Ce produit de Xiaomi est complètement incroyable : ouvrir et fermer les rideaux depuis votre téléphone portable sans bouger le moindre doigt n’a jamais été aussi simple.

Ce n’est pas la première fois que Xiaomi nous surprend avec un produit de ce type pour la maison. En réalité, la société a déjà lancé un robot qui se déplaçait le long d’un rail pour fermer tous les rideaux et même un appareil sans fil pour ne pas avoir à le faire manuellement.

Maintenant, Xiaomi revient dans nos salons avec une nouvelle version de ce dernier dispositif. Et celui-ci, bien qu’il ne soit pas sans fil, propose des performances améliorées et est proposé à un prix assez similaire à celui de la version sans fil. Il était temps que les rideaux puissent être contrôlés avec notre voix et directement depuis notre téléphone portable sans avoir à bouger le moindre doigt.

Ouvrir les rideaux n’a jamais été aussi simple depuis le canapé

Le nouveau Xiaomi Mijia Smart Curtain 1S est disponible à l’achat en Chine depuis plusieurs mois déjà et il fonctionne avec un moteur magnétique capable de déplacer des rideaux pesant jusqu’à 50 kg. Il dispose d’un contrôle manuel, d’un démarrage et d’un arrêt lents, le tout avec une vitesse de déplacement constante que nous pouvons ajuster directement depuis notre smartphone, à portée de main.

De plus, il prend en charge les rideaux à double sens, mais n’est pas compatible avec les formes en ‘L’ ou en ‘U’, seulement avec les rails totalement droits. Les rideaux avec des extrémités romaines doivent être modifiés pour assurer le bon fonctionnement du Smart Curtain 1S, alors si tel est votre cas, vous devez savoir que son installation n’est pas aussi simple que ce que nous pourrions penser au départ.

De plus, parmi les autres inconvénients que vous devriez prendre en compte lorsque vous utilisez cet accessoire pour les rideaux, il faut souligner qu’il doit être constamment branché à l’alimentation électrique et, d’après les images officielles, le câble est assez court, vous devrez donc avoir une prise électrique assez proche du plafond pour pouvoir le brancher sans avoir besoin d’une rallonge.

économiser sur la facture d’électricité en automatisant leur ouverture et leur fermeture. Grâce à cela, nous pourrons éviter d’allumer la lumière trop tôt, car ils disposent du WiFi pour que nous puissions les contrôler de n’importe où grâce à l’application Mi Home.

Le nouveau Xiaomi Mijia Smart Curtain 1S peut être acheté uniquement sur le marché chinois et pour le moment, rien n’a été dit sur une éventuelle sortie à l’échelle mondiale. Quant à son prix, sachez qu’il est vendu pour seulement 599 yuans, soit environ 75 euros, ce qui est plutôt intéressant au vu de tout ce qu’il offre.

