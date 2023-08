Le tarif pour les appartements étudiants de 100 Mbps offert par Simyo qui récupère.

Simyo récupère l’une de ses offres les moins puissantes : la fibre de 100 Mbps. Elle est peu puissante mais économique et avec une engagement presque insignifiant, ce qui la rend parfaite pour les appartements d’étudiants pour l’année scolaire 2023/2024.

La ​​2ème marque d’Orange mise sur un marché plus économique

Simyo a récupéré l’une de ses offres les plus basiques : la fibre de 100 Mbps. Il s’agit d’une option économique et avec une courte période d’engagement, dont peuvent profiter les appartements d’étudiants, car elle peut être résiliée sans pénalités à la fin de l’année académique. La 2ème marque d’Orange est l’une des rares opérateurs à offrir une tarification aussi basse.

Économique et avec peu d’engagement, parfaite pour les étudiants

Le coût des 100 Mbps de Simyo est de 22,99 €. Le problème est qu’il n’est pas accompagné d’une option pour les lignes mobiles. On peut ensuite les ajouter à partir de 3 euros, comme dans ses autres offres fibre, mais la souscription à 100 Mb n’est pas accompagnée d’une promotion de données et d’appels, comme c’est le cas des offres plus puissantes.

Simyo proposait déjà cette offre par le passé. Il était précédemment possible de souscrire à 100 Mbps pour 21,99 € par mois ou de l’ajouter à un forfait mobile pour qu’il ne coûte que 18,99 €. Cependant, la 2ème marque d’Orange a supprimé cette possibilité en mars 2023. En gros, elle a clôturé cette offre pour proposer d’autres plus puissantes, en établissant un minimum à 300 Mbps.

L’un des avantages de la souscrire est sa courte période d’engagement. Elle consiste en 90 jours, une fois ce délai écoulé, vous n’aurez pas à payer de pénalité si vous résiliez votre contrat. Si vous le faites avant cette période, l’amende maximale est de 120 euros. De cette manière, vous n’aurez pas à calculer combien de temps il vous reste avec votre opérateur.

Est-ce que cela vaut la peine d’avoir une connexion Internet de 100 Mbps ? Cela dépend de l’utilisation que vous en faites. Si c’est juste pour naviguer sur Internet et faire des travaux de recherche, à la manière d’un universitaire, alors cela vaut la peine. En revanche, si vous envisagez de jouer à des jeux vidéo sur des consoles dernière génération ou si vous aimez jouer à des jeux gourmands sur votre téléphone, cela risque de ne pas être suffisant, surtout si vous la partagez avec les autres résidents.

Voici les autres tarifs mensuels de fibre proposés par Simyo :

Fibre 300Mb

25,99 € si souscrite seule.

21,99 € si souscrite avec une ligne mobile de 11 € ou plus.

Fibre 600Mb

29,99 € si souscrite seule.

23,99 € si souscrite avec une ligne mobile de 11 € ou plus.

Fibre 1Gb

29,99 € si souscrite seule.

25,99 € si souscrite avec une ligne mobile de 11 € ou plus.

En comparant les prix et les conditions des autres offres avec celles de 100Mb, on se rend compte que elle est conçue pour les personnes ayant déjà des lignes mobiles avec d’autres compagnies et qui souhaitent installer une connexion Internet indépendante dans un appartement où ils ne vont pas rester longtemps. C’est pourquoi elle est idéale pour les étudiants.

