Les emojis de votre téléphone Samsung sont sur le point de changer complètement

Préparez-vous à voir de nouveaux emojis sur votre téléphone portable Samsung : la marque a complètement changé son design

Les emojis de Google sur un téléphone portable Samsung

Si vous avez utilisé des téléphones portables de différentes marques, vous savez probablement que beaucoup d’entre elles conçoivent leurs propres emojis avec un style différent du reste. Samsung le fait depuis des années, bien que son esthétique n’ait pas changé depuis des années, et certains utilisateurs estimaient que ses emojis étaient un peu dépassés par rapport à ceux inclus par d’autres fabricants.

Tout semble indiquer que cela est sur le point de changer. Avec la version bêta de One UI 6 basée sur Android 14 que la société a récemment commencé à distribuer aux utilisateurs de la série Galaxy S23, Samsung a ajouté une nouvelle collection d’emojis, avec un style complètement différent de celui auquel nous étions habitués dans les versions précédentes.

Une nouvelle collection d’emojis avec une esthétique plus sobre

Une grande partie des critiques à l’égard de l’ancienne collection d’emojis de Samsung fait référence à sonstyle, trop enfantin selon certains utilisateurs.

Avec l’arrivée de One UI 6, le style des emojis a été mis à jour, et comme on peut le voir sur les images partagées par SamMobile, ils ne s’éloignent plus autant de ce que l’on peut trouver sur les appareils d’autres marques, ou sur les systèmes d’exploitation comme Windows. Le nouveau design ajoute unsubtil effet 3D et les expressions des emojis de visages représentent maintenant les émotions de manière plus sobre et moins exagérée.

Malgré le nouveau design, la signification des emojis ne change pas, et aucun nouvel emoji n’a été ajouté pour la fin de cette année. Il est possible qu’ils soient introduits dans les appareils Samsung une fois que la version finale de la mise à jour vers One UI 6 et Android 14 sera déployée.

Pour l’instant, seuls les possesseurs d’un Samsung Galaxy S23, S23+ ou S23 Ultra résidant en Allemagne, aux États-Unis ou en Corée du Sud peuvent s’inscrire au programme bêta de One UI 6 pour tester les nouveautés de la nouvelle version du système d’exploitation de Samsung, y compris cette nouvelle collection d’émoticônes.

