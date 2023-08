Xiaomi Smart Band 8 Pro: voici le bracelet intelligent le plus avancé de la marque

Filtrage de la dernière Xiaomi Smart Band.

La Smart Band 8 Pro est le dernier pas de Xiaomi dans les bracelets intelligents abordables.

Xiaomi est l’une des marques dominantes sur le marché des wearables. Avec ses bracelets sportifs qui dominent le segment le moins cher du secteur, des centaines de millions de personnes portent une Mi Band ou Smart Band de la marque chinoise à leur poignet. Mais Xiaomi ne se repose pas sur ses lauriers et continue de lancer de nouveaux modèles : le prochain sera le Xiaomi Smart Band 8 Pro, qui sera présenté le 14 août prochain.

Un bracelet au rapport qualité-prix inégalable

Cela fait déjà plusieurs mois que le Xiaomi Smart Band 8 est arrivé sur le marché. Un bracelet qui, dans la continuité du design classique qui accompagne la marque depuis ses premiers modèles. En revanche, le Xiaomi Smart Band 8 Pro, comme la version Pro précédente, adopte un design plus singulier, avec un écran de plus grande taille comme principale différence esthétique.

En ce qui concerne ses caractéristiques, cet écran serait de 1,74 pouces et, selon Xiaomi, le Smart Band 8 Pro aura un panneau avec 16,7 millions de couleurs, 336 pixels par pouce et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le reste des détails seront dévoilés lors de l’événement que Xiaomi organisera le 14 août prochain pour présenter plusieurs appareils, comme ce bracelet, le Xiaomi MIX Fold 3 et d’autres appareils.

Le monde des bracelets Xiaomi

Il ne fait aucun doute que Xiaomi a fait un mouvement très astucieux avec ses bracelets sportifs il y a près d’une décennie, en se positionnant sur un secteur très économique dans lequel de nombreux consommateurs se sentent à l’aise et satisfaits. En effet, bien que leurs bracelets se concentraient initialement sur le comptage de nos pas et la surveillance de notre sommeil, leur technologie a progressé à pas de géant pour devenir une extension de nous-mêmes.

Aujourd’hui, en plus de son aspect sportif, il nous permet également de connecter nos notifications ou de nous avertir des appels téléphoniques, et il offre d’innombrables possibilités de personnalisation. De plus, la version Pro, par rapport au format habituel, offre également aux utilisateurs la possibilité de choisir un bracelet avec des caractéristiques similaires, mais avec un aspect plus proche de celui d’une montre connectée.

