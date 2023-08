La dernière version bêta d’Android 14 est maintenant disponible en téléchargement.

Dès aujourd’hui, la cinquième et dernière version bêta d’Android 14 peut être installée sur les Google Pixel compatibles.

Android 14 est la dernière version du système d’exploitation de Google

La version définitive d’Android 14 est à seulement quelques semaines d’attente, et Google l’a confirmé dans l’annonce de la cinquième et dernière version bêta de la nouvelle version du système d’exploitation. Celle-ci est désormais disponible pour être installée sur les appareils de la série Google Pixel.

Par le biais d’une publication sur le blog officiel des développeurs d’Android, Google a confirmé qu’il s’agissait de la dernière version d’essai d’Android 14 qui sera lancée avant la distribution de l’édition définitive. C’est pourquoi il recommande aux développeurs de finaliser l’implémentation des nouvelles fonctionnalités du système dans leurs applications et d’effectuer la dernière phase de test, en préparation de l’arrivée de la nouvelle version.

Android 14 arrivera dans « quelques semaines ».

Si l’on tient compte du calendrier officiel relatif au déploiement de la mise à jour, nous savons que cette cinquième et dernière version bêta était prévue pour la mi-août, quelques semaines avant l’arrivée de la version finale.

Bien qu’il n’ait pas été confirmé quand la mise à jour définitive sera disponible, le vice-président de l’ingénierie d’Android, Dave Burke, a révélé qu’elle sera lancée dans « quelques semaines » seulement.

Cette nouvelle version n’apporte pas de changements fonctionnels ou esthétiques majeurs, et se contente d’améliorer le fonctionnement et la stabilité du système en prévision de la mise à jour finale.

Les personnes qui ont déjà une version précédente d’Android 14 Beta installée sur leurs appareils recevront la cinquième et dernière version d’essai par OTA dans les prochaines heures. Les autres peuvent s’inscrire pour tester la nouvelle version via le programme Android Beta, où ils doivent simplement se connecter avec leur compte Google et sélectionner l’appareil Pixel qu’ils souhaitent inscrire au programme.

