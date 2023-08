Le Xiaomi avec 5G et 256 Go le plus recommandé ne coûte que 272 euros

C’est un téléphone qui, en raison de certaines de ses caractéristiques, ne devrait pas être si bon marché.

Le Redmi Note 12 Pro 5G est un véritable bijou de Xiaomi, avec un grand écran, une puissance suffisante et un appareil photo remarquable dans tous les domaines.

Besoin d’un nouveau téléphone et ne souhaitez pas dépenser beaucoup d’argent ? Dans le domaine des smartphones bon marché, Xiaomi excelle. Le fabricant chinois propose une large gamme dans la famille Redmi et Redmi Note. Aujourd’hui, je souhaite vous recommander l’achat du Redmi Note 12 Pro 5G, l’une des dernières sorties de la gamme moyenne qui fait fureur et que vous pouvez obtenir pour seulement 272 euros sur Amazon ou 279 euros sur AliExpress Plaza dans sa version avec 256 Go de mémoire.

Étant donné que le prix de lancement était de 429,99 euros et que Xiaomi le vend maintenant sur son site officiel pour 364,99 euros, nous avons affaire à deux bonnes offres. Profitez de ce prix exceptionnel sur le modèle haut de gamme d’un des meilleurs téléphones Xiaomi de l’année.

Achetez le meilleur Xiaomi bon marché du marché en 2023

Ce Redmi Note 12 Pro 5G n’est pas seulement destiné aux personnes âgées qui ont besoin d’une bonne autonomie de batterie et d’une stabilité pour éviter les plantages, il est également à la hauteur des autres terminaux de milieu de gamme premium en termes de performances. Il se comporte parfaitement bien tant dans les tâches simples que dans les plus exigeantes, et cela grâce au processeur Dimensity 1080 de MediaTek.

Le matériel qu’il intègre dans cette version comprend 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne et la puce graphique ARM Mali-G68. C’est un téléphone qui atteint plus de 530 000 points au test de performance Antutu. Nous n’aurons aucun problème pour effectuer toutes les tâches exigées.

Ce smartphone est mince, au point de mesurer seulement 7,9 mm d’épaisseur et de peser légèrement 187 grammes. Nous ne dépassons plus les 200 grammes comme auparavant. Son corps est en plastique et est résistant à l’eau et à la poussière avec une certification IP53. Malgré ses matériaux, il donne une impression de robustesse en main.

L’un des aspects les plus spectaculaires de ce téléphone est son écran. Il est équipé d’un panneau AMOLED de 6,67″ avec une résolution Full HD+, une luminosité pouvant atteindre 900 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, il est compatible avec tout le contenu HDR10+ et Dolby Vision, protégé par Gorilla Glass 5 et son verre est renforcé avec des bords incurvés.

Son appareil photo est également remarquable pour un téléphone de ce prix. Il dispose d’un triple appareil photo arrière avec stabilisateur optique composé d’un capteur Sony IMX766 de 50 MP f/1.88, d’un grand angle de 8 MP et d’une lentille macro. Il prend des vidéos très bien définies et fluides en 4K à 60 images par seconde et des prises de vue impressionnantes en slow motion jusqu’à 960 images par seconde. Son appareil photo avant est de 16 MP et se comporte de manière remarquable.

La batterie des Redmi Note a toujours été remarquable, et ce modèle ne fait pas exception. Dans ce modèle, nous avons une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 67W. La batterie peut durer environ 2 jours complets, voire atteindre le troisième jour si nous utilisons le téléphone de manière basique. En ce qui concerne la connectivité, nous avons l’un des téléphones les plus complets dans ce domaine : 5G, NFC, port casque, WiFi 6, Bluetooth 5.2, infrarouge, double SIM et GPS.

