Samsung progresse adéquatement et le Galaxy Z Fold5 résiste plus que tu ne l’imagines.

La cinquième itération pliable de Samsung franchit une étape supplémentaire dans l’amélioration de sa construction pour devenir pleinement la famille pliable la plus résistante et durable du marché.

Zack Nelson, le populaire JerryRigEverything sur YouTube, présentant son test de résistance sur le Samsung Galaxy Z Fold5.

C’est courant que tout le monde veuille voir des tests de résistance, surtout avec les pliables, comme celui que le Motorla RAZR 40 Ultra n’a pas réussi de manière surprenante, confirmé ensuite par une vidéo en direct sur YouTube où le Galaxy Z Flip5 surpasse largement ses concurrents en dépassant les 200 000 pliages sans problème majeur.

Maintenant, c’est au tour du plus grand de la famille, du Samsung Galaxy Z Fold5, qui cette fois a été soumis à des tests plus méticuleux, tels que ceux du populaire YouTuber Zack Nelson, qui, sur sa chaîne JerryRigEverything, a fait toutes sortes de mauvais traitements au Galaxy Z Fold5, des choses comme le rayer ou le brûler que vous ne feriez sûrement jamais à un téléphone de plus de 2000 euros comme celui-ci.

Approuvé avec distinction grâce à son châssis en aluminium renforcé et à sa charnière presque incassable

Quoi qu’il en soit, nous avons déjà un verdict grâce à l’un des analystes les plus réputés en matière de tests de résistance, et il semble que Samsung progresse correctement dans la construction de ses pliables, qui montrent peu à peu leurs capacités à devenir des téléphones de référence au quotidien, qui peuvent désormais être utilisés sans soucis de durabilité qui ont toujours été remis en question.

Ainsi, nous avons déjà vu que l’extérieur en aluminium renforcé et le verre Gorilla Glass Victus 2 offrent un ensemble solide, résistant et sans faille, amélioré grâce à la nouvelle charnière Flex avec un design à double rail qui réduit le pli central et augmente le niveau de résistance aux torsions.

Plus de 200 000 pliages testés prouvent une bonne réponse, et les tests de torsion visant à le plier ne parviennent pas à le casser, que ce soit fermé ou ouvert, un résultat impressionnant pour une construction de ce type que n’ont pas atteint le Pixel Fold, qui s’est cassé en le pliant, ni le RAZR 40 Ultra.

Les verres en provenance de Corning résistent comme toujours aux marques et aux rayures jusqu’au niveau 6 de dureté sur l’échelle de Mohs, ces rayures s’accentuant davantage si nous montons au niveau de dureté 7.

En ce qui concerne l’écran intérieur, son matériau plastique nous laisse entrevoir qu’il est plus délicat malgré le fait que Samsung l’ait doté d’un revêtement de dispersion des chocs, car dans ce cas, nous partons du principe que le protecteur plastique qui le recouvre fait partie intégrante de l’ensemble et ne peut pas être remplacé en dehors d’un service après-vente officiel.

Un pas de plus de Samsung vers l’excellence également en ce qui concerne la durabilité des pliables, qui n’arrivent cependant pas à dissiper les mythes avec cet écran flexible en plastique qui reste assez délicat.

Ainsi, les rayures commencent à apparaître au niveau 2 de l’échelle de Mohs et l’écran ne résiste pas à l’épreuve de la brûlure, se fondant après environ 10 secondes de contact direct avec la flamme.

De son côté, le lecteur d’empreintes digitales se détériore également lorsqu’il est endommagé ou gratté, cessant de fonctionner de manière cohérente, ce qui est important à prendre en compte. Cependant, il y a un autre point fort en ce qui concerne la résistance à la poussière et au sable, car le téléphone ne présente aucun problème lorsqu’il est exposé à la saleté, à la terre ou au sable… Vous pouvez l’emmener à la plage sans crainte !

Galaxy Z Fold5, toutes les nouveautés en vidéo

Et enfin, si vous avez des doutes sur le plus lourd de tous les téléphones de la gamme Galaxy de Samsung, voici un aperçu vidéo du nouveau Galaxy Z Fold5 que nos collègues d’Urbantecno ont publié il y a quelques semaines :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :