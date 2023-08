Tu ne voulais peut-être pas, mais Google a activé par défaut la messagerie RCS sur ton téléphone.

Et en plus d’activer la messagerie RCS par défaut, Google a renforcé le chiffrement de bout en bout.

Google continue de travailler pour faire de RCS le standard de messagerie.

Google est déterminé à nous convaincre que RCS est la messagerie de l’avenir, même avec des campagnes directement adressées à Apple. Cependant, pour surpasser WhatsApp et autres options, les utilisateurs auront besoin de raisons de poids et de fonctionnalités différenciées comme ce Magic Compose avec IA qui facilite la rédaction automatisée de messages.

Nous, ici à Netcost-security.fr, avons déjà voulu vous présenter les 9 meilleurs astuces pour tirer le meilleur parti de RCS et de Messages de Google. Cependant, au lieu de vous parler de nouvelles fonctionnalités, ce que nous venons vous dire aujourd’hui, par le biais de nos collègues de 9to5Google, c’est que le géant de Mountain View a activé de manière préétablie sur tous les appareils Android ce protocole de messagerie RCS qui n’était jusqu’à présent pas activé automatiquement mais manuellement par les utilisateurs.

Google l’a annoncé sur ses pages de support, annonçant également de nouvelles nouvelles dans le domaine de la sécurité avec le chiffrement de bout en bout, qui sera enfin disponible dans tous les types de conversations.

Google explique ainsi l’activation préétablie d’Android pour les messages RCS

Pour commencer, Google tient à informer que RCS est effectivement « activé par défaut pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants » de son application Messages pour Android, bien que certains opérateurs de télécommunications puissent demander aux utilisateurs d’accepter les Conditions d’utilisation avant d’utiliser ce protocole ‘Rich Communication Services’.

Google dit que ce mouvement n’est pas seulement destiné à faire croître de manière transparente la base d’utilisateurs de RCS, mais aussi à « garantir que plus de personnes bénéficient de la sécurité supplémentaire » qui a été mise en œuvre dans le service.

Google dit que leur idée est de garantir que tous les utilisateurs aient accès aux dernières nouveautés en matière de sécurité avec le chiffrement de bout en bout pour les groupes, tout en faisant croître de manière transparente et passive la base d’utilisateurs de RCS dans le monde entier.

Il est évident que Messages de Google activera également le chiffrement de bout en bout pour les conversations de groupe, après l’avoir implémenté en 2021 pour les discussions 1:1 entre utilisateurs. Bien sûr, il est noté que tous les participants à la conversation doivent activer RCS pour que le chiffrement soit complet.

Pour rassurer ceux qui sont les plus préoccupés par leur vie privée et par le choix des services activés, Google confirme que RCS restera désactivé sur tous les appareils où l’utilisateur a désactivé RCS de manière explicite, offrant également la possibilité de le désactiver à tout moment via les paramètres.

Tout cela vient s’ajouter à la mise en place des balises pour les conversations RCS dans l’application Messages, qui distingue désormais de manière proéminente les conversations « riches » des anciennes conversations SMs/MMS. Et également après que Google ait vanté, lors du I/O 2023, le fait que malgré le refus d’Apple, qui constitue un énorme obstacle au succès de cette technologie, RCS compte déjà 800 millions d’utilisateurs actifs dans le monde.

