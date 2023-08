5 téléphones mobiles de 200 euros que vous pouvez acheter en réduction dès maintenant

On vous donne 5 recommandations de téléphones abordables et équilibrés.

Si vous êtes à la recherche d’un téléphone décent pour environ 200 euros, cela va vous plaire. D’ici la fin de la semaine, il est possible d’acheter chez AliExpress Plaza certains des meilleurs smartphones de milieu de gamme de ces derniers mois à des prix très intéressants. Il s’agit de tarifs limités qui, dans de nombreux cas, se rapprochent de ceux de la période du 11 novembre ou du Black Friday, une occasion en or pour bénéficier d’un téléphone de marque sans payer un supplément.

Gardez également à l’esprit que les téléphones sélectionnés ici font partie de Plaza, ce qui indique que votre achat bénéficiera, en plus des garanties habituelles du commerce électronique, d’une livraison rapide et gratuite depuis la France et de deux semaines de retour sans frais. Remarquez également que les cinq téléphones que nous avons choisis proviennent de deux des boutiques les plus fiables d’AliExpress, un point important qui vous permettra de dormir tranquillement la nuit : votre achat sera 100% sûr.

POCO X5 Pro 5G. Comme nous l’avons vu dans l’analyse du POCO X Pro 5G, il s’agit d’une mise à jour du POCO X4 Pro 5G de l’année dernière. Ce nouveau dispositif, lancé il y a environ six mois, est doté d’un des meilleurs écrans de sa catégorie, d’une performance extrême et d’un appareil photo principal de 108 mégapixels qui surprend agréablement. Il inclut également la charge rapide de 67 W et un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec une réduction d’environ 100 euros, c’est l’un des téléphones POCO les plus intéressants de 2023.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Nous sommes probablement en présence d’une des meilleures affaires de cette compilation, car pour 249 euros, il sera difficile de trouver quelque chose qui puisse rivaliser avec la version Pro et 5G du best-seller de Redmi cette année. Un bel écran, des performances exceptionnelles, un appareil photo principal plus que décent, une charge rapide et une autonomie suffisante… Il y a peu de reproches à lui faire. Jetez un œil à notre analyse si vous voulez en savoir plus en détail, mais nous vous assurons d’emblée que pour 249 euros, cela vaut largement le coup.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G. Une autre option est de retirer la 5G du Redmi Note 12 Pro et d’opter, pour seulement 209 euros, pour la version 4G de l’appareil. Tout comme son grand frère, il se distingue par son appareil photo principal de 108 mégapixels, la charge rapide de 67 W, ses 6 Go de RAM et son écran AMOLED de 120 Hz. C’est un téléphone équilibré et performant qui répond, point par point, à ce qu’il promet.

OnePlus Nord CE 2 Lite. Bien qu’il se soit écoulé un peu plus d’un an depuis sa sortie, le OnePlus Nord CE 2 Lite reste une option à prendre en compte. Grâce à une réduction de près de 50%, nous pouvons profiter de l’expérience OnePlus pour très peu d’argent. De plus, cela s’accompagne d’un appareil photo principal de 64 mégapixels, d’une charge SUPERVOOC de 33 W, d’un écran 120 Hz, de la 5G et d’un processeur Snapdragon 695, le même chipset utilisé par des smartphones tels que le realme 10 Pro ou le POCO X5 Pro 5G.

realme C55. Enfin, nous avons choisi le realme C55, un appareil qui, pour 160 euros, est un achat très judicieux, surtout si vous recherchez un téléphone abordable avec un design unique. Il est livré avec 6 Go de RAM, une charge de 33 W, un appareil photo de 64 mégapixels, un écran de 90 Hz… Pour environ 150 euros, c’est l’un des meilleurs choix.

