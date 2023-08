Les écouteurs Beats Studio Buds bénéficient d’une réduction de près de 40 euros sur leur prix sur Amazon

Ces écouteurs Beats By Dr. Dre ont généralement un prix de 189,95 euros et avec cette offre, leur prix est maintenant plus abordable.

Les Beats Studio Buds sont réduits de près de 40 euros sur Amazon

Sans aucun doute, lorsque nous cherchons de nouveaux écouteurs à acheter, certaines marques nous viennent à l’esprit, comme Sony, JBL ou Beats By Dr. Dre, qui sont parmi les meilleures du marché. En réalité, le produit que nous vous présentons dans cette offre appartient à Beats et nous pouvons vous dire d’avance que ce sont des écouteurs plus qu’abordables dans le catalogue de la marque, et maintenant ils le sont encore plus grâce à la réduction que nous vous expliquerons dans cet article.

Les écouteurs en question sont les Beats Studio Buds, qui sont totalement sans fil et ont maintenant leur prix habituel de 189,95 euros, le même que vous pouvez trouver sur leur site officiel, avec une réduction assez considérable. Cette réduction, vous pourrez en profiter sur Amazon, où ce produit bénéficie d’une évaluation générale de 4,2 étoiles, ce qui est plutôt bien pour des écouteurs sans fil.

Ces Beats Studio Buds sont réduits de près de 40 euros sur leur prix

La réduction de ces écouteurs sur Amazon est de 20% et représente une réduction de 38 euros sur le prix recommandé de ces écouteurs. Autrement dit, les Beats Studio Buds ont un prix actuel de 151,95 euros sur Amazon et vous pouvez les obtenir avec livraison gratuite, à condition d’être client Amazon Prime. Leur prix reste assez élevé, mais gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un des produits les plus abordables de la marque et finalement nous pouvons économiser près de 40 euros sur notre achat, ce qui n’est pas si mal.

En ce qui concerne les caractéristiques et les avantages de ces Beats Studio Buds, nous pouvons indiquer qu’ils sont entièrement compatibles avec les appareils Android et iOS, ce qui les rend adaptés à tous les types d’acheteurs. De plus, ces écouteurs ont une plateforme acoustique personnalisée, ce qui nous permet de profiter d’un son puissant et équilibré. Il convient également de mentionner qu’ils nous offrent deux modes d’écoute : l’annulation de bruit (ANC) et le mode de son ambiant.

Si vous misez sur eux et que vous les obtenez, vous serez heureux de savoir que ces écouteurs sont livrés avec trois tailles d’embouts souples afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à vos oreilles. D’autre part, nous devons également mentionner que leur autonomie peut atteindre 8 heures après une charge complète, mais ils peuvent nous offrir jusqu’à 24 heures avec l’étui de charge. En ce qui concerne leur connectivité, ces Beats Studio Buds se connectent aux téléphones mobiles et aux autres appareils compatibles via Bluetooth Classe 1.

Avant de terminer, vous devez savoir que ces écouteurs, qui comprennent également des microphones, sont certifiés IPX4, ce qui indique qu’ils sont résistants à la transpiration et à l’eau. En fin de compte, si vous aimez ce que vous avez lu, les Beats Studio Buds peuvent être les vôtres pour un prix de 151,95 euros sur Amazon.

