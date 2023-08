EA va abandonner le mode multijoueur de tous ces jeux mythiques.

Parmi tous les jeux qui cesseront de recevoir un support en ligne, nous pouvons mentionner Crysis 3, entre autres.

EA laissera sans serveurs en ligne plusieurs de ses jeux classiques.

Electronic Arts a confirmé que avant la fin de l’année 2023, les serveurs seront fermés pour un grand nombre de leurs titres avec des fonctions de jeu multijoueur en ligne. Parmi tous ces jeux, trois d’entre eux se démarquent, qui font partie de la génération PlayStation 3 et Xbox 360. La liste comprend 12 titres au total, bien que la plupart ne devraient pas trop nous inquiéter et il est vrai que trois d’entre eux attirent vraiment l’attention, comme nous l’avons dit précédemment.

Nous avons mentionné que EA avait confirmé le nom de toutes les propositions qui se retrouveront sans leurs modes multijoueurs, mais c’est le média Pure Xbox qui a exploré le site web de l’entreprise, lequel est dédié à recueillir les titres qui perdront leur support cette année, pour découvrir que ces trois nouveaux jeux qui perdront leurs fonctions en ligne sont les suivants : Dead Space 2, Crysis 3 et Dante’s Inferno.

EA ajoute plus de noms de jeux qui perdront leur support en ligne au cours des prochains mois

Bien que ces fermetures de serveurs multijoueurs ne plaisent pas beaucoup aux joueurs, elles restent un processus habituel qui survient lorsque les entreprises ne parviennent plus à rentabiliser le coût de maintenance de ces services en ligne. Pour les trois titres mentionnés précédemment, nous connaissons non seulement les propositions, mais nous connaissons également leurs dates respectives pour la fin du support. Crysis 3 cessera de bénéficier de fonctions en ligne le 7 septembre prochain, tandis que Dante’s Inferno et Dead Space 2 cesseront de les avoir à partir du 8 décembre.

Si vous vous posez la question, la fermeture des serveurs de Crysis 3 n’affectera pas Crysis 3 Remastered, car il n’inclut pas de multijoueur. Cependant, tous ces jeux resteront disponibles à l’achat sur les boutiques en ligne, car tout ce qui est pour un joueur continuera d’exister dans ces propositions, principalement conçues pour ce type de jeux solo.

Pour terminer, il convient de mentionner qu’il y a d’autres jeux qui font partie de cette liste, comme nous l’avons déjà indiqué, et chacun d’entre eux a déjà des dates confirmées pour la fin du support en ligne. Les titres sont les suivants : Tiger Woods PGA Tour 14 (10 octobre), Restaurant DASH: Gordon Ramsay (10 octobre), FIFA 18 (6 novembre), FIFA 19 (6 novembre), FIFA 20 (6 novembre), FIFA 21 (6 novembre), Battlefield 1943 (8 décembre), Battlefield Bad Company (8 décembre) et Battlefield Bad Company 2 (8 décembre).

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :