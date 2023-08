Voici les deux nouveaux jeux gratuits de l’Epic Games Store pour les joueurs PC

Les deux nouveaux jeux gratuits qui arrivent sur la plateforme des créateurs de Fortnite sont Europa Universalis IV et Orwell: Keeping an Eye on You.

Europa Universalis IV et Orwell: Keeping an Eye on You sont les nouveaux jeux gratuits de l’Epic Games Store

Nous vous avons déjà rappelé les dernières heures pour réclamer les jeux gratuits de la semaine dernière dans l’Epic Games Store, et dans ce post, nous vous avons déjà indiqué les deux nouveaux titres qui seraient offerts à partir de cet après-midi même. Eh bien, il est déjà un peu passé 17h00 (heure espagnole péninsulaire), donc ces nouvelles propositions gratuites sont déjà disponibles sur cette plateforme de vente de jeux pour PC.

En effet, l’Epic Games Store propose déjà deux nouveaux jeux gratuits à ses utilisateurs pour qu’ils les obtiennent et les conservent pour toujours dans leur bibliothèque de jeux pour PC, sur la plateforme même des créateurs de Fortnite. Les titres gratuits en question sont Europa Universalis IV et Orwell: Keeping an Eye on You, et tous deux seront disponibles en téléchargement sans frais supplémentaires jusqu’au prochain jeudi 17 août 2023 à 17h00 (heure espagnole péninsulaire).

Les nouveaux jeux gratuits de l’Epic Games Store sont Europa Universalis IV et Orwell: Keeping an Eye on You

Europa Universalis IV

« Paradox Development Studio revient avec le quatrième opus de la série primée Europa Universalis. Europa Universalis IV, le jeu de création d’empire, vous met aux commandes d’une nation que vous guiderez à travers les années pour créer un empire mondial. Gérez votre nation à travers les siècles avec une liberté, une profondeur et une précision historique sans précédent. L’exploration, le commerce, la guerre et la diplomatie prendront vraiment vie dans ce titre épique d’une richesse stratégique et tactique exceptionnelle », c’est ainsi qu’Europa Universalis IV est présenté sur sa page de l’Epic Games Store.

Orwell: Keeping an Eye on You

Pour ce qui est d’Orwell: Keeping an Eye on You, sur sa page de l’Epic Games Store, ils disent ce qui suit : « Orwell est un nouveau programme de sécurité gouvernementale qui a la capacité de surveiller la présence en ligne de tous les habitants de la nation. Il peut surveiller toutes les communications personnelles et accéder à n’importe quel ordinateur. Afin de préserver la vie privée des citoyens, les enquêteurs humains examinent les données trouvées par Orwell et décident quelles informations doivent être transmises aux forces de sécurité et quelles informations peuvent être rejetées ».

Pour finir, il ne nous reste plus qu’à mentionner les prochains jeux gratuits qui arriveront sur l’Epic Games Store, car le store a déjà révélé leurs noms. À partir du prochain 17 août à 17h00 (heure espagnole péninsulaire), qui sera également la date de fin de disponibilité gratuite des titres qui sont à l’honneur dans cet article, ceux qui prendront la place de cette habitude dans ledit store seront Black Book et Dodo Peak.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :