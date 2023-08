Un ordinateur portable à 174 euros et 5 autres bonnes affaires technologiques que vous ne pouvez pas ignorer

Sélection d’un ordinateur portable, de deux tablettes, d’un téléphone portable et d’écouteurs en promotion.

Si vous recherchez un ordinateur portable pour étudier ou écrire, sachez qu’il y a plus que CHUWI

Aujourd’hui est aussi bon qu’un autre jour pour découvrir quelques-unes des meilleures affaires technologiques que cache AliExpress. En effet, si l’on sait comment chercher sur le célèbre e-commerce, on peut trouver de véritables petites merveilles du monde de la technologie à des prix très attractifs, même si ces prix ne sont valables que pour une durée limitée.

Dans cette optique, nous avons sélectionné 6 offres intéressantes sur des paires d’écouteurs et de tablettes, ainsi qu’un téléphone portable et un ordinateur portable. Que vous soyez activement à la recherche d’un produit ou que vous souhaitiez simplement vous faire plaisir, vous constaterez que ce sont de bonnes affaires, avec la possibilité d’acheter le récent Redmi Note 12 Pro 5G avec une réduction de 130 euros, ou des écouteurs avec annulation active du bruit pour un prix inférieur à 40 euros.

6 offres d’AliExpress en matière de technologie qui valent vraiment le coup

Baseus Bowie H1i. Tout d’abord, nous avons de très bons écouteurs Bluetooth pour seulement 37,88 euros. Il s’agit d’un prix réduit qui est obtenu en plus de la remise directe, en appliquant le coupon spécial que le vendeur nous propose. Si vous le faites, vous obtiendrez des écouteurs sans fil avec annulation active du bruit au prix le plus bas. Ils ont une note excellente et des caractéristiques aussi précieuses qu’une autonomie de jusqu’à 100 heures, une charge via USB-C et un design pliable très pratique. Regardez bien sa fiche car c’est l’une des meilleures offres de cette compilation.

Baseus Bowie H1i

Redmi Buds 4 Active. Si vous recherchez également des écouteurs sans fil que vous pouvez emporter dans votre poche, ce nouveau modèle de Xiaomi est un achat hautement recommandé. Bien qu’ils ne bénéficient pas d’une réduction significative, il faut prendre en compte le fait qu’ils sont très récents sur le marché et correspondent parfaitement à ce à quoi de bons écouteurs, beaux et bon marché, devraient ressembler.

Redmi Buds 4 Active

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Celui qui bénéficie d’une réduction folle est le Redmi Note 12 Pro 5G, l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme de 2023, avec une réduction de 130 euros par rapport à son prix de lancement. Il s’agit d’un terminal 5G avec un écran de 120 Hz, une charge rapide de 67 W, un appareil photo de 50 mégapixels et 6 Go de RAM. Si vous recherchez un téléphone portable équilibré, abordable et tout neuf, c’est une option incroyable.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Teclast F15S. Pour seulement 174 euros, cet ordinateur portable est l’une des meilleures affaires de cette compilation. AliExpress met à notre disposition un appareil avec un écran de 15 pouces et 6 Go de RAM, idéal pour les étudiants ou les utilisateurs ayant des besoins limités. Ce n’est pas un ordinateur portable de jeu et il n’est pas recommandé pour les tâches complexes, mais il a tout ce qu’il faut pour prendre des notes, traiter du texte ou naviguer sur Internet. Jetez-y un coup d’œil car pour 174 euros, il vous sera difficile de trouver mieux.

Teclast F15S

Redmi Pad. La réduction de plus de 100 euros pour la Redmi Pad est également très intéressante. Cette tablette bon marché dispose d’un écran de 90 Hz, de quatre haut-parleurs et d’une batterie longue durée. Elle est idéale pour regarder des séries, naviguer, jouer ou passer des appels vidéo.

Redmi Pad

Xiaomi Pad 5. Vous pouvez également dépenser 60 euros de plus et vous procurer la Xiaomi Pad 5, une tablette qui, bien qu’elle ait déjà un an, reste une option de premier choix, surtout si vous recherchez une tablette Android à laquelle vous pouvez demander un supplément en termes de puissance et d’écran. Après tout, c’est l’une des meilleures de 2022.

Xiaomi Pad 5

