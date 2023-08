Xiaomi vient de lancer un climatiseur portable capable de refroidir jusqu’à 80 mètres carrés.

Le Xiaomi Mijia 5-Ton n’est pas un climatiseur ordinaire, c’est la combinaison parfaite de puissance, connectivité et hygiène.

Ceci est le Xiaomi Mijia 5-Ton

Le Xiaomi Mijia 5-Ton est le nouveau climatiseur de Xiaomi. La marque chinoise vient de lancer un appareil capable de refroidir des espaces de 80 mètres carrés. Il est portable et n’a pas besoin d’installation. Il sera disponible à l’achat en Chine le 14 août, bien qu’il soit déjà possible de le réserver. Grâce à lui, les étés ne seront plus aussi chauds.

Cet appareil a un aspect vertical et peut être transporté. Son design est discret et il n’a pas besoin d’installation, comme c’est le cas des climatiseurs classiques, de design horizontal. En réalité, il ressemble davantage à une tour de refroidissement. Il est vrai que Xiaomi est capable de créer des climatiseurs de toutes tailles et puissances, comme ce mini climatiseur. Malgré son apparence, ce qui se distingue le plus sur le Xiaomi Miijia 5-Ton est sa puissance.

Puissance, connectivité et hygiène

Il est capable de refroidir jusqu’à 15 mètres depuis son emplacement, ce qui lui permet de couvrir des zones d’environ 50 et 80 mètres carrés facilement. Cela est possible s’il utilise sa capacité de refroidissement maximale, qui est de 13 200 W. D’autre part, il est non seulement capable de refroidir de grands espaces, mais aussi de les chauffer, car il dispose d’une capacité de chauffage de 17 250 W. Tout cela implique qu’il peut s’adapter à n’importe quel climat.

Un autre point fort du nouveau climatiseur Xiaomi est sa connectivité. Il peut être lié à un téléphone portable pour être contrôlé depuis celui-ci. De plus, il dispose d’un système de contrôle vocal, de sorte que nous pouvons lui donner des ordres pour augmenter ou diminuer la température. Il peut également être synchronisé avec d’autres appareils, comme des humidificateurs.

En ce qui concerne son nettoyage, il peut se nettoyer et s’auto-stériliser. Depuis son application, nous pouvons sélectionner la stérilisation à haute température et activer le mode d’auto-nettoyage. Il est également capable de détecter la densité bactériologique en cas d’excès. De plus, il dispose d’un filtre anti-fongique.

Il est proposé au prix de 6 999 yuans, ce qui équivaut à 917 dollars ou 882 euros. Pour le moment, il n’est possible de l’acheter qu’en Chine via des plateformes telles que Xioami Store ou JD.com. Cependant, comme c’est le cas pour de nombreux produits exclusifs de Chine, il est probable que certains vendeurs d’AliExpress le revendent en dehors de leurs frontières, car sur cette plateforme, vous pouvez trouver les objets les plus étranges et exclusifs. Cependant, ils le commercialiseront à un prix plus élevé, car ils doivent compenser les frais de revente.

