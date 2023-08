Meilleur que « Barbie », la meilleure performance de Ryan Gosling est disponible en streaming

Ce film est disponible sur Disney+ pour tous ses abonnés.

La performance de Gosling est superbe dans ce film

Parfois, des films passent inaperçus parce qu’ils ne reçoivent pas la promotion qu’ils méritent. Aujourd’hui, nous allons vous parler d’un de ces films qui est peut-être la meilleure performance de Ryan Gosling, même meilleure que celle de « Barbie ». C’est pourquoi il est important de noter que le film dont nous allons parler peut être assez méconnu du grand public, mais ceux qui l’ont vu en ont une très haute estime. Dans ce cas, le film dont nous allons parler aujourd’hui est disponible dans le catalogue de Disney+.

Cela indique-t-il que ce film dont nous allons parler est meilleur que « Barbie »? Absolument pas. « Barbie » est, sans doute, l’un des meilleurs films commerciaux des dernières années ainsi qu’un phénomène de masse. Mais si nous nous concentrons exclusivement sur la performance de Ryan Gosling, il est possible que nous trouvions d’autres films dans lesquels il a été meilleur, bien que son rôle dans ce film de Gerwig soit à la hauteur et l’un des meilleurs du film.

Gosling a joué dans des films très variés et sa période indépendante est remplie de performances mémorables. Comme c’est le cas dans « Lars et la vraie fille », un film dans lequel il tombe amoureux d’une poupée gonflable. Quoi qu’il en soit, le film dont nous allons parler aujourd’hui a fait sensation à l’époque.

Un film avec une performance incroyable de Gosling

Ryan Gosling incarne la vie d’une cascadeur dans les scènes de conduite les plus difficiles. Il vit seul dans un appartement très austère et sa vie se déroule paisiblement entre son travail à Hollywood et dans un petit garage. Personne n’imagine qu’il est un conducteur passionné expert dans l’évasion de la police en aidant les voleurs dans leurs missions. Tout changera lorsqu’il rencontrera une jeune femme et son fils, qui attendent que le mari sorte de prison pour tenter de mener une vie normale.

Le film dont nous parlons s’appelle « Drive » et bien qu’il puisse sembler à première vue être un film d’action en raison de son intrigue, il s’agit en réalité d’un drame épique qui apporte beaucoup à celui qui est prêt à regarder un film dans lequel le silence est très important. Selon le ‘making of’ du film, Ryan Gosling a lu le script et a demandé au réalisateur Nicholas Winding Refn de supprimer la moitié des lignes de dialogue de son personnage car elles ne correspondaient pas à la solitude et à la mélancolie du personnage.

Sur Rotten Tomatoes, la critique professionnelle a unanimement salué le film avec 93% d’avis positifs. Le public, peut-être en attendant autre chose, lui a donné 73% d’avis positifs. Un chiffre qui n’est pas négligeable non plus.

Vous pourrez regarder ce film incroyable sur Disney+ si vous avez un abonnement à la plateforme. Dans tous les cas, cela en vaut vraiment la peine car c’est un film qui témoigne d’un grand niveau de production et la performance de Ryan Gosling est mémorable.

