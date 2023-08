Apple brevette un système qui permettra à votre téléphone portable de vous espionner encore plus

Ton iPhone pourra combiner les données du microphone avec celles du mouvement pour te surveiller

Le brevet d’Apple pourrait révolutionner la surveillance mobile

Apple vient de breveter un système qui facilite la surveillance par téléphone portable. Il enregistre les mouvements que tu effectues en prononçant certains mots ou en donnant des ordres à ton smartphone, de sorte qu’il peut déterminer ce que tu veux lorsque tu te déplaces d’une certaine manière. Cela indique que ton iPhone, ou n’importe quel téléphone portable qui l’utilise, pourrait te surveiller sans même que tu dises un mot.

Le 3 août, il a été révélé qu’ Apple avait breveté ce système, dont le numéro d’enregistrement est US2023/0245657 AP et dont le nom est « Détection des mots clés à l’aide des capteurs de mouvement ». Ce système pourrait utiliser les fonctionnalités d’iOS pour te surveiller et savoir ce que tu veux à tout moment, mais comment le ferait-il ?

Il combine les données du microphone et des capteurs de mouvement

Il collecte les données du microphone avec celles des capteurs de mouvement, puis les combine. Par exemple, lorsqu’une personne dit « Hé Siri, joue une chanson joyeuse », cette demande est enregistrée en même temps que les mouvements de cette personne lorsqu’elle la réalise : si elle bouge le poignet, si elle se déplace latéralement, tout le mouvement. Ensuite, les deux ensembles de données sont combinés, de sorte qu’Apple saura que si tu fais un geste de cette manière, c’est parce que tu lui as demandé quelque chose de précis à ton téléphone portable.

Pour cela, il utilise les accéléromètres et les gyroscopes intégrés, capables de calculer et d’enregistrer les mouvements que tu fais. Le langage corporel n’avait jamais été aussi important, mais cela s’ajoute au fait que la plupart des personnes utilisent leur téléphone portable tout au long de la journée. Personne ne nous connaît aussi bien que lui, et avec ce système, il nous connaîtra encore mieux. Il sera indétectable même par les applications qui permettent de savoir si tu es surveillé.

Cela menace non seulement notre intimité, mais permet également d’envisager un avenir où le microphone ne serait pas nécessaire pour nous espionner. Rien qu’avec nos mouvements, un iPhone serait capable de savoir ce que nous avons demandé à Siri. Si cela se produisait, il n’importe pas que nous donnions la permission à une application d’utiliser le microphone, que nous le recouvrons ou que nous suivions les meilleures consignes de sécurité, il pourrait quand même nous espionner. Pour l’instant, il semble que ce système ne soit pas parfaitement au point ni opérationnel, mais il pourrait être mis en œuvre rapidement.

