Mes secrets pour maintenir mon Xiaomi au frais. J’ai fait ces changements et je peux jouer sans craindre qu’il ne surchauffe trop.

Que ce soit pour jouer à Candy Crush ou à des jeux plus exigeants comme Call of Duty ou Fortnite, nous avons tous tendance à jouer sur nos téléphones mobiles. Le problème, c’est que plus le jeu est exigeant en termes de performances, plus votre téléphone portable risque de surchauffer.

Par exemple, une partie en ligne de Call of Duty Mobile pendant une demi-heure par une vague de chaleur comme celle-ci peut faire chauffer considérablement votre appareil au toucher. Que faire si vous voulez continuer à jouer ? Voici quelques astuces :

Réduisez la luminosité de l’écran

Nous savons que les écrans AMOLED FHD+ ou WQHD+ offrent une excellente qualité d’image, surtout lorsque le jeu a des graphismes puissants. Cependant, plus la luminosité est élevée, plus la consommation d’énergie est importante. En réalité, l’écran est le principal consommateur d’énergie d’un téléphone portable. En réduisant la luminosité, vous réduisez la consommation d’énergie et donc la chaleur générée, même si le jeu semble plus sombre.

Réduisez le taux de rafraîchissement de l’écran

Aujourd’hui, même les smartphones les moins chers de Xiaomi sont équipés d’un taux de rafraîchissement d’écran d’au moins 90 Hz, tandis que les modèles de milieu de gamme et haut de gamme sont dotés de panneaux de 120Hz. Cela se traduit par une expérience de jeu plus fluide, mais qui consomme plus d’énergie. Si vous voulez continuer à jouer sans que votre téléphone portable ne surchauffe, essayez de réduire le taux de 120-90 Hz à 60 Hz, par exemple. Vous aurez toujours une expérience de jeu fluide sans que le téléphone chauffe autant.

Activez le mode économie d’énergie malgré les performances

Tous les smartphones disposent d’un paramètre appelé « Économie de batterie » que vous pouvez activer dans le menu des fonctions qui apparaît lorsque vous faites glisser votre doigt vers le bas sur l’écran. Cette fonctionnalité intelligente améliore l’autonomie du téléphone portable et la durée de vie de la batterie en sacrifiant certains éléments tels que la réduction du taux de rafraîchissement, des effets de transition de l’interface utilisateur, de la puissance maximale du processeur ou de la résolution de l’écran.

Ce réglage, qui économise de la batterie, fait que le téléphone portable a besoin de moins d’énergie en limitant certains éléments, tels que sa puissance. Par conséquent, cela affectera directement les performances du jeu, ce qui sera plus évident plus le jeu est exigeant. Si cela ne vous dérange pas de voir Call of Duty, Asphalt ou Genshin s’exécuter de façon moins fluide, vous pourrez jouer plus longtemps.

Retirez la coque si vous en avez une

Si vous remarquez que votre téléphone portable est très chaud et que vous avez une coque, essayez de l’enlever pendant un certain temps. Certaines marques de coques non officielles pour votre modèle de téléphone portable offrent une bonne protection, mais peuvent également provoquer une surchauffe. La coque devient essentiellement une couche d’isolation qui emprisonne la chaleur, il est donc préférable de la retirer pour accélérer le refroidissement.

Essayez d’éviter d’être en ligne

L’expérience de jeu en ligne est très populaire sur les téléphones portables, et de nombreux jeux nous invitent à jouer en ligne. Cependant, en utilisant le WiFi – ou les données, bien que jouer en utilisant la 4G vous fasse épuiser votre forfait – vous ajoutez des processus supplémentaires à ceux déjà en cours pour exécuter le jeu. Jouer en ligne en utilisant le modem de votre téléphone intensifie la demande énergétique de l’appareil et donc la température.

Ne jouez pas directement sous le soleil

Il est courant d’utiliser nos téléphones portables lorsque nous sommes allongés sur le lit, un hamac ou une serviette à la plage. Cependant, si vous êtes sous le soleil, votre téléphone portable va surchauffer. Il est préférable de l’utiliser dans un endroit ombragé et loin de la lumière directe, car cela vous obligera également à augmenter la luminosité de l’écran, ce qui entraînera une surchauffe du smartphone.

