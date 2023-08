Allez-vous voyager à Londres? Attention aux portables, un volé toutes les 6 minutes

Londres est devenue la capitale européenne du vol de téléphones mobiles. Si vous prévoyez de voyager là-bas, soyez très prudent, car rien qu’en 2022, 90 864 téléphones ont été volés.

Surveillez votre téléphone en permanence si vous voyagez à Londres

Si vous voyagez à Londres cet été, soyez très prudent avec votre téléphone. Dans cette ville anglaise, une vague de vols de smartphones a éclaté. Le chiffre est alarmant, car un téléphone était volé toutes les 6 minutes en 2022. Au total, on a recensé 90 864 vols, soit 250 par jour. Pour freiner ce problème, la police a demandé l’aide des fabricants de téléphones mobiles.

Améliorations du logiciel pour éviter la réutilisation des téléphones volés

La situation est alarmante, ce qui a entraîné de nombreux touristes à réfléchir à deux fois avant de voyager là-bas. Pour stopper cette vague, le maire, Sadiq Khan, a demandé aux fabricants de téléphones mobiles de s’associer à la police pour travailler en collaboration. L’objectif est de mettre en place un logiciel qui rendra moins rentable le vol de téléphones pour les voleurs. Des contacts ont déjà été pris avec Apple et Samsung.

70% des vols dans la capitale du Royaume-Unis incluent des téléphones mobiles, car ce sont des objets faciles à voler et à reconfigurer pour une nouvelle utilisation. C’est précisément cela qui en réalité une marchandise intéressante à voler. À ce sujet, le chef de la police, Mark Rowley, a déclaré que « la possibilité de réinitialiser un téléphone pour qu’un autre utilisateur puisse l’utiliser sans que l’industrie des téléphones mobiles s’en aperçoive est ce qui alimente un marché criminel de téléphones mobiles qui provoque des vols, des agressions et des violences à Londres ».

Au cours des dernières années, la ville a connu une vague de vols de radios et de systèmes de navigation pour voitures, mais a réussi à endiguer le phénomène grâce à la coopération entre la police et les fabricants de ces appareils. Il semble que la mairie et la police veuillent prolonger cette coopération. Pour l’instant, il existe des applications pour retrouver les téléphones volés, mais il en faut beaucoup plus.

Les jeunes sont les principales victimes de cette vague, car ceux âgés de 14 à 20 ans sont les principales cibles des voleurs. Cependant, ils sont également les principaux auteurs de ces vols. Les touristes sont également des cibles claires, ce qui est particulièrement préoccupant compte tenu des près de 15 millions de visiteurs ayant fréquenté la capitale en 2022.

« L’augmentation du coût de la vie menace d’accroître la violence et les vols, qui affectent de manière disproportionnée », a commenté le maire, Sadiq Khan, concernant ce sinistre phénomène qui ne cesse de croître.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :