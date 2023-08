Elon Musk est en train de mettre aux enchères des centaines d’objets des anciens bureaux de Twitter à partir de seulement 25 dollars

À la vente aux enchères, on peut trouver des objets de toutes sortes, des meubles design, des écrans Google de 55 pouces, des logos de l’entreprise et bien plus encore.

Elon Musk est le propriétaire actuel de X, le réseau social précédemment connu sous le nom de Twitter

Maintenant que le changement de nom de Twitter est effectif, la société cherche un moyen de se débarrasser de toute référence à l’ancien nom et à l’icône du réseau social. Ils ont déjà réussi à retirer l’ancien logo de leurs bureaux et ils veulent maintenant se débarrasser de tous les objets qui sont encore liés à l’ancien Twitter.

Et quelle a été la solution d’Elon Musk ? Facile : vendre la majorité des objets présents dans les bureaux de l’ancien Twitter, y compris le mobilier, les affiches, les appareils, les électroménagers et bien plus encore.

Meubles en forme d’oiseau, écrans de 5 000 dollars et de nombreux autres objets de Twitter mis aux enchères

La vente aux enchères se déroule sur le site web de Heritage Global Partners, où vous pouvez consulter le catalogue complet des produits et objets mis en vente par la société. Il y a des centaines de produits différents pour lesquels vous pourrez enchérir entre les 12 et 14 septembre, et dans tous les cas, l’enchère minimum s’élève à 25 dollars.

Comme l’ont expliqué The Verge, la plupart des objets font partie du mobilier de bureau utilisé par Twitter ces dernières années, et vous pouvez trouver des bureaux, des chaises de bureau, des cabines insonorisées pour les réunions, des systèmes de visioconférence, des écrans de moniteur (principalement des modèles Apple Thunderbolt Display) et des projecteurs, entre autres choses. Cependant, en examinant le catalogue, vous pouvez également trouver de véritables chefs-d’œuvre.

L’un des plus frappants est une grange en bois recyclé en provenance de l’État du Montana, d’une taille de 12 x 12 mètres, qui a fini par arriver d’une manière ou d’une autre dans les bureaux de Twitter.

Vous pouvez également trouver plusieurs dizaines d’écrans interactifs Google Jamboard de 55 pouces de diagonale avec une résolution 4K, qui étaient à l’époque vendus à environ 5 000 dollars. Maintenant, vous pouvez les obtenir à partir de seulement 25 dollars.

La liste continue avec des meubles en forme de l’oiseau bleu emblématique, des affiches de 10 mètres de longueur, des peintures (dont une de l’ancien président des États-Unis, Barack Obama), des machines à café et bien plus encore.

Ceux qui souhaitent participer aux enchères pour l’un des 584 articles mis aux enchères par X peuvent le faire via le site web de HGP. Il convient de mentionner que la livraison des produits se fera en personne dans les bureaux de la société situés dans la ville de San Francisco.

